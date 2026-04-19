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¿Cómo avanza la Ley del Sistema de Cuidados en la CDMX? Lanzan foros con juventudes para dialogar en torno al tema

Los encuentros “Juventudes y periferia” se llevarán a cabo las últimas semanas de abril en distintas alcaldías para recabar propuestas en zonas donde el acceso a servicios de cuidado es limitado o inexistente

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Crédito de foto: Sistema Integral de Cuidados, ONU Mujeres América Latina y el Caribe
Crédito de foto: Sistema Integral de Cuidados, ONU Mujeres América Latina y el Caribe

En el marco del proceso legislativo para la Ley del Sistema de Cuidados en la Ciudad de México, el diputado Royfid Torres González anunció la realización de una serie de foros regionales enfocados en juventudes, con el objetivo de integrar sus experiencias en la construcción de esta normativa.

El también coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México explicó que estos espacios forman parte de las etapas informativa, deliberativa y consultiva del dictamen, impulsadas por comisiones legislativas en materia de bienestar social e igualdad de género.

Buscan una ley basada en realidades territoriales

De acuerdo con el legislador, la construcción de la Ley del Sistema de Cuidados no debe limitarse al análisis técnico, sino incorporar la voz de quienes viven las cargas de cuidado en su día a día, especialmente en zonas periféricas.

“No podemos aprobar una ley construyéndola únicamente desde el escritorio, cuando las mayores cargas de cuidado están en la periferia. Tenemos que ir a escuchar”, señaló.

Los foros están dirigidos a jóvenes que requieren cuidados o apoyos, así como a personas que realizan trabajo de cuidado en distintas modalidades, priorizando a quienes enfrentan barreras de accesibilidad, territoriales y socioeconómicas.

¿Dónde y cuándo serán los foros en la CDMX?

Las mesas de diálogo se realizarán en distintas alcaldías de la Ciudad de México, con el fin de recoger experiencias diversas que puedan traducirse en propuestas concretas para el diseño de la ley y la definición de servicios:

  • Gustavo A. Madero: 21 de abril, 17:00 horas
  • Tlalpan–Tláhuac: 22 de abril, 17:30 horas
  • Milpa Alta–Xochimilco: 27 de abril, 17:00 horas
  • Cuajimalpa: 29 de abril, 17:00 horas

Estos encuentros buscan evitar que el marco normativo se construya sin considerar las condiciones reales de quienes sostienen y requieren cuidados en la capital.

También habrá diálogo con sindicatos y análisis internacional

Además de los foros regionales, la bancada de Movimiento Ciudadano anunció la realización de dos espacios adicionales: uno con organizaciones sindicales para abordar la corresponsabilidad en los cuidados, y otro enfocado en contrastar experiencias internacionales que permitan enriquecer la propuesta legislativa.

Finalmente, el grupo parlamentario reiteró que la participación ciudadana será clave para construir una ley con enfoque territorial, basada en evidencia y que responda a las necesidades reales de la población en la Ciudad de México.

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