Este es el poema con el que un repartidor de Boing veracruzano ganó un premio en Italia

Galardonado en Italia, el mexicano espera recoger en persona su premio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Braulio Elías Pérez Valencia, comerciante y repartidor de Boing originario de Papantla, ha pedido apoyo ciudadano para viajar a Italia el próximo 7 de junio, y recibir el Premio Literario Internacional “Cosenza-Ciudad Federiciana” por el poema “Escuché mi nombre”-

A sus 55 años será reconocido como el poeta extranjero más destacado entre los participantes del certamen, y suma este galardón a otros tres concursos literarios que ya ganó.

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¿Cuál es el poema que ganó en el certamen en Italia?

El poeta, originario de Papantla, ganó el primer lugar del certamen.

Este es el poema con el que Braulio Elías ganó el premio Literario Internacional “Cosenza-Ciudad Federiciana”

Buscándote en el viento,

Tus labios rozaron los míos,

Paralizando todos mis sentidos,

Escuché mi nombre al salir del torbellino,

No logré retenerte,

Un huracán de emociones invadió mi cuerpo lenta y rápidamente.

Sentimientos envueltos en estelas se alejaron del cielo,

Separando de mi, cualquier esperanza de verte una vez,

Tomé impulso del piso,

Más el cielo estaba muy lejos,

Dejando en pedazos este corazón mal herido.

Más se, que de el cielo bajarás en forma de lluvia,

Devolviendo el aliento...

Al suspiro.

¿Cómo ayudar a Braulio?

Braulio ganó el primer lugar del concurso

La ceremonia de entrega del XVIII premio está programada para el 7 de junio en Italia. Por ese motivo, Pérez Valencia solicita cooperación para reunir el dinero del traslado y poder recoger la presea.

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Ante la falta de recursos, difundió una cuenta BBVA: 1549414174 y la clabe interbancaria 012888015494141741.

El poeta es es egresado del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Veracruz y que mantiene su propósito de escribir.

La historia del poeta veracruzano que triunfa en el extranjero, en pocas palabras

Braulio Elías Pérez Valencia es comerciante y repartidor de Boing, originario de Papantla, Veracruz.

Ganó el Premio Literario Internacional “Cosenza-Ciudad Federiciana” con el poema “Escuché mi nombre”.

Busca apoyo ciudadano para viajar a Italia este 7 de junio, fecha en que recibirá la presea.

A sus 55 años, será reconocido como el poeta extranjero más destacado entre los participantes.

Ha obtenido otros tres certámenes literarios en el pasado.

El premio lo obliga a buscar recursos económicos para poder viajar a Italia y recoger el reconocimiento.

No ha recibido apoyo de instituciones locales, aunque ya solicitó respaldo.

Puso a disposición una cuenta BBVA (número 1549414174, clabe interbancaria 012888015494141741) para recibir donaciones.

Es egresado del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Veracruz.

Ha persistido en su propósito de escribir, pese a las dificultades.