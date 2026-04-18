Sheinbaum mantiene encuentro con jefes de Estado de Brasil, Colombia y Uruguay

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Gustavo Petro, presidente de Colombia; y Lula da Silva, presidente de Brasil. (@

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum se reunió con los jefes de Estado de Brasil, Colombia y Uruguay como parte de su agenda internacional para fortalecer las relaciones diplomáticas del país.

Tras el encuentro, la mandataria mexicana publicó a través de su cuenta oficial de X, la frase “Viva América Latina”, acompañada de una fotografía del evento con sus homólogos, dando a entender que las conversaciones fueron positivas entre los líderes latinoamericanos.

Claudia Sheinbaum a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Por otro lado, el gobierno del presidente Yamandú Orsi dio a conocer que durante la mesa de trabajo con la jefa de Estado, se reafirmaron los vínculos entre ambas naciones.

Entre lo relevante, se destacó que los dos mandatarios reconocieron la importancia de fortalecer los espacios de cooperación y dialogo entre Uruguay y México.

Este acercamiento formó parte de la agenda bilateral que Sheinbaum desarrolló en el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona.

Iniciativas de la mandataria durante la Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona

La presidenta de México propuso durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia destinar el 10% del gasto militar mundial a un programa global de reforestación. La estrategia busca transformar recursos destinados a armamento en acciones que promuevan la paz y el cuidado ambiental.

Dentro de su intervención, también planteó que esta medida permitiría reforestar millones de hectáreas y beneficiar a amplios sectores de la población.

Bajo la consigna “sembrar paz” en lugar de guerra, también llamó a rechazar intervenciones militares y priorizar el diálogo internacional como vía para resolver conflictos.