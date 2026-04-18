Sheinbaum se reúne con presidente de España: destaca la importancia de reconocer la Conquista y los pueblos originarios

Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum se reunió con su homólogo español, Pedro Sánchez este sábado 18 de abril, posterior a su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona.

“Nos reunimos con el presidente de España, hablamos de seguir enviando exposiciones sobre la grandeza de las culturas originarias de México, de antes de la llegada de los Españoles y de ahora”, declaró la mandataria mexicana.

Sheinbaum anuncia Cumbre en México: invita a Sánchez

Al salir del encuentro, la jefa de Estado reveló para medios de comunicación que durante 2027, la Cumbre en Defensa de la Democracia se llevará a cabo en el país, por lo que le hizo la cordial invitación al mandatario español para formar parte del evento.

“Lo invité a que estuviera el próximo año, porque vamos hacer esta Cumbre el próximo año en México”, declaró.