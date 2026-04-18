Claudia Sheinbaum dialoga con mexicanos en España: “Fue muy lindo conocer los testimonios y lo orgullosos que se sienten de México”

Claudia Sheinbaum durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. (Presidencia)

La presienta de México, Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con connacionales que residen en Barcelona, después de finalizar sus labores diplomáticos luego de la reunión con los jefes de Estado de Brasil, Colombia, Uruguay y España, así como su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

“Son mexicanas y mexicanos que viven aquí en Barcelona o en España y hablaron de sus historias de vida, de por qué están en España. Algunos llevan 30 años, otros 10, algunos están estudiando aquí. Fue muy lindo conocer los testimonios de ellos y lo orgullosos y orgullosas que se sienten de México”, declaró la mandataria.

Tras este pronunciamiento para los medios de comunicación presentes en el lugar, la jefa de Estado se tomó el tiempo de recibir cartas y tomarse fotos con las personas presentes, como agradecimiento de todo el cariño recibido desde su llegada el pasado 17 de abril.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saluda a connacionales en Barcelona mientras es recibida con entusiasmo a su llegada para la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. (Presidencia de México)

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre los temas abordados durante la sesión con la comunidad mexicana que vive en España.

El día de ayer, la presidenta de México fue recibida en las instalaciones del aeropuerto de Barcelona entre gritos, abrazos y entusiasmo, connacionales y algunos extranjeros la recibieron coreando consignas en su honor. Todo este cariño fue correspondido por la dirigente con una sonrisa y gran disposición para recibir las muestras de afecto.

Sheinbaum anuncia Cumbre en México para 2027: invita a presidente de España

Tras la finalización del encuentro entre Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez, la líder mexicana informó que durante 2027, la Cumbre en Defensa de la Democracia se realizará en tierras mexicanas, asegurando que le hizo la cordial invitación al mandatario español para formar parte del evento.

“Lo invité a que estuviera el próximo año, porque vamos hacer esta Cumbre el próximo año en México”, expresó Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. (Captura de pantalla)

Claves del discurso de la mandataria mexicana en el evento internacional

Propuso destinar el 10% del gasto militar mundial a un programa global de reforestación para promover la paz y el bienestar.

Planteó sustituir la inversión en armamento por acciones ambientales bajo la consigna “sembrar paz” en lugar de guerra.

Llamó a rechazar intervenciones militares y priorizar el diálogo, particularmente en el caso de Cuba.

Defendió la cooperación internacional y una nueva visión global basada en la sostenibilidad y la justicia social.

Reiteró principios de política exterior como la no intervención, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos.