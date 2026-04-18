México

Perro caramelo es orgullosamente mexicano, reconocido por la Propaem

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México (Propaem) publicó una lista de razas de perros mexicanos donde incluye al popular can

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La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) difundió en su lista de razas mexicanas al perro caramelo junto con el xoloitzcuintli y el chihuahua.

Este can de pelaje amarillo es reconocido por su mestizaje originado de mezclas entre linajes traídos a América desde la época colonial, sin contar con una denominación oficial.

Muchos ejemplares viven en situación de calle, aunque también es frecuente encontrarlos en hogares del país.

El anuncio de Propaem destaca la función de los perros mestizos en México, quienes suelen participar en tareas de seguridad y rescate de emergencia.

La autoridad subraya la importancia de valorar a estos canes, sin distinción de origen, y realiza un llamado a la adopción responsable y al cuidado de los animales domésticos.

Foto: Facebook
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Redes sociales se enternecen y debaten por el perro caramelo

La publicación generó debate en redes sociales sobre otras posibles razas criollas que podrían considerarse símbolos nacionales, como el denominado perro blanco de pelaje chino.

La posibilidad de que el pelaje amarillo del perro caramelo provenga de cruces con labrador o golden retriever y la semejanza de sus orejas largas con las del xoloitzcuintli también fue señalada entre los comentarios.

Propaem menciona que, al igual que en México, los perros amarillos son un ícono cultural en países como Brasil, donde su presencia en calles y familias es representativa.

Propaem concientiza sobre adopción responsable

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) reconoce la relevancia de los perros mestizos, en este caso, el del conocido popularmente como perro caramelo, en el entorno social mexicano.

Según la dependencia, estos animales han servido a la sociedad mexicana, como apoyo a tareas de seguridad, asistiendo en rescates policiales y forman parte habitual de hogares y espacios públicos.

La dependencia hizo un llamado para que la ciudadanía extienda este reconocimiento hacia la reflexión sobre la adopción y el cuidado responsable de los animales domésticos, subrayando que su valor no depende de su origen.

Entre sus aportaciones más visibles, los perros mestizos participan en operativos de emergencia y brindan apoyo a cuerpos de seguridad en el Estado de México, según la Propaem.

En México se han registrado 29.7 millones de perros y gatos viviendo en situación de calle, lo que lo ubica como el país con la mayor cantidad de canes callejeros en Latinoamérica.

La dimensión del fenómeno coloca a México como referencia regional, superando a otros países latinoamericanos en población de animales domésticos sin hogar.

La presencia masiva de caninos y felinos abandonados evidencia una crisis en el bienestar animal dentro del territorio nacional.

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