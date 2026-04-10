México

Edomex busca frenar el abandono de perros y gatos: 6 millones de animales viven en situación de calle, alerta Congreso

La nueva legislación en bienestar animal propone reconocer a los animales como seres sintientes con derechos

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Perro delgado acostado en un suelo húmedo junto a un plato roto, en una esquina de paredes grises
El Estado de México enfrenta una crisis con seis millones de perros y gatos viviendo en situación de calle, según informó el Congreso local.| (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso del Estado de México informó que aproximadamente seis millones de perros y gatos viven en situación de calle en la entidad.

Ante este alarmante panorama, legisladores de diversas fuerzas políticas en el palacio legislativo local se unieron para modernizar y endurecer la legislación en materia de bienestar ambiental.

A través del análisis conjunto de 11 iniciativas impulsadas por diputados de partidos como Morena, PT y PAN, así como por la gobernadora Delfina Gómez, se busca dar un giro histórico: dejar de considerar a los animales como “objetos” ante la ley y reconocerlos oficialmente como seres sintientes, con derecho a la vida, al respeto y a la protección.

Medidas clave: Padrón de agresores y esterilización masiva

Para hacer frente a esta crisis de abandono y crueldad, el paquete de reformas plantea estrategias concretas que obligarían a los municipios a asumir un rol más activo.

Estos son los requisitos
La ley obligaría a los municipios del Edomex a esterilizar al menos el 20% de los animales en situación de calle cada año.| | Foto: Infobae México / Jesús Aviles

Entre las propuestas más destacadas se encuentran:

  • Registro de maltratadores: La creación de un padrón oficial de personas que hayan agredido a seres sintientes, acompañado de un incremento en los castigos por crueldad y actos de índole sexual contra los animales.
  • Censo de mascotas: El desarrollo de un registro municipal de perros y gatos para fomentar la tenencia responsable.
  • Esterilización por ley: Se buscará garantizar la esterilización de al menos el 20% de la población animal que actualmente se encuentra en situación de calle.
  • Derechos para animales de trabajo: Los binomios caninos que laboran en instituciones de seguridad pública y los animales de asistencia tendrán garantizados sus derechos a atención veterinaria, descansos adecuados, alimentación y un retiro digno.

Salud animal y gestión municipal

Jennifer González planteó la ampliación del concepto de salud animal, involucrando a autoridades de salud, medio ambiente y protección ambiental en la formulación de políticas públicas, y promoviendo la cultura de la paz desde la infancia.

Octavio Martínez propuso incluir a asociaciones protectoras de animales en el análisis legislativo, además de tratar la gestión de ataques, el apoyo a centros de adopción y el manejo de animales salvajes.

Carrera, perros, adopción, Ciudad Deportiva, CDMX
Se planea implementar un registro municipal de perros y gatos para promover la tenencia responsable y combatir el abandono de mascotas. | CRÉDITO:Facebook: Agencia de Atención Animal

Vladimir Hernández sugirió la reglamentación de la esterilización y el sacrificio en centros de rescate, subrayando el reto que implica el bienestar animal.

La diputada Ana Yurixi Leyva informó que únicamente 34 de los 125 municipios cuentan con centros de control y bienestar animal, y destacó los resultados en esterilización logrados en el Ayuntamiento de Toluca. Propuso que el Ejecutivo estatal solicite a los ayuntamientos implementar políticas públicas de bienestar animal a gran escala.

Aportaciones de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Representantes de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, como Alfredo Martínez Belio, Adriana Barreto Rodríguez y Raquel Gómez Méndez, afirmaron que las iniciativas amplían las facultades de las autoridades responsables de aplicar la ley y cubren vacíos legales, además de incorporar figuras jurídicas innovadoras.

Seis de los perros rescatados presentaban lesiones graves y dos fueron encontrados muertos, evidenciando condiciones de maltrato y abandono - crédito @ColombiaOscura / X
El paquete de reformas incluye la creación de un padrón de agresores y el aumento de sanciones por maltrato y crueldad contra animales. - crédito @ColombiaOscura / X

Destacaron que, de aprobarse las reformas, se reconocerán los derechos de los seres sintientes, se precisará el principio de bienestar animal, se reforzarán las sanciones contra el maltrato y la crueldad, se reconocerá a la familia multiespecie y se impulsarán acciones preventivas del delito.

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