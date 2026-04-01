Refugio Franciscano afirma que está en condiciones para recibir a los perros en poder del Gobierno de la CDMX

La Asociación civil exige al gobierno la restitución inmediata de los animales al albergue y reclama falta de transparencia en su estado y paradero. (Gobierno CDMX)

El Refugio Franciscano denunció este 31 de marzo la muerte de más de 55 perros (“franciscanitos”, como ellos les llaman) bajo el resguardo de autoridades de la Ciudad de México, tras el retiro de los animales ocurrido el 7 de enero.

Según el comunicado compartido por la asociación civil en sus redes, la organización exige la restitución inmediata de los perros al albergue y señala falta de transparencia sobre su número, ubicación y estado de salud.

El texto del Refugio Franciscano A.C. alerta sobre la negativa de las autoridades a presentar informes completos en tres juicios de amparo, lo que impide conocer quién es el responsable del bienestar de los animales retirados.

Más de 1 mil 200 voluntarios del Refugio Franciscano habilitaron nuevamente el espacio para recibir a los animales retirados en enero. Crédito: Jefatura de Gobierno de la CDMX

La asociación atribuye la permanencia de los perros bajo resguardo oficial a intereses económicos y menciona que para las autoridades “es más importante que la Fundación Antonio Haghenbeck se ahorre los 6 millones de pesos mensuales que debe pagar” derivados de una sanción por la venta ilegal del predio, en lugar de priorizar la vida y el bienestar animal.

El albergue reporta que su espacio ya fue renovado y está habilitado para recibir nuevamente a los animales, con el trabajo de más de 1 mil 200 voluntarios. Enfatiza que los perros deben regresar al lugar donde han recibido atención durante años y urge el cumplimiento inmediato de los acuerdos por parte del gobierno local y federal.

Gobierno de la CDMX descarta devolver a los perros del Refugio Franciscano

El Gobierno de la Ciudad de México inicia el traslado de más de 293 perros rescatados del Refugio Franciscano hacia la Brigada de Vigilancia Animal. (Gobierno CDMX)

El Gobierno de la CDMX anunció que en los próximos días comenzará el traslado de perros rescatados del Refugio Franciscano a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, y confirmó que no se prevé el retorno de los animales al albergue de Cuajimalpa hasta que se garanticen condiciones jurídicas y físicas adecuadas para su funcionamiento.

Esta decisión, informada por la secretaria del Medio Ambiente capitalina, Julia Álvarez Icaza, responde a la reorganización del resguardo animal implementada desde el retiro de ejemplares a inicios del pasado mes de enero.

Actualmente, 824 perros permanecen bajo tutela oficial en diferentes espacios temporales. En una primera etapa, el plan contempla la movilización de 293 animales alojados en el Ajusco directamente a la Brigada de Vigilancia Animal, mientras que los ejemplares aún resguardados en el Deportivo Hermanos Galeana continuarán en ese lugar.

Las autoridades precisaron que el operativo para trasladar a los animales se ejecutará de manera paulatina, con seguimiento veterinario y un diseño logístico orientado a minimizar riesgos asociados al movimiento de los perros rescatados.

Julia Álvarez Icaza agregó que no se contempla reabrir el Refugio Franciscano albergando animales hasta que el espacio cuente con aval legal y reúna condiciones físicas aptas.

La secretaria de Salud Pública de la CDMX, Nadine Gasman Zylbermann, informó que el traslado a la Brigada de Vigilancia Animal formará parte de un proceso más amplio que incluye atención clínica de los animales.

Gasman indicó que 76 perros ya fueron canalizados al Hospital Veterinario para tratamiento: 42 de ellos regresaron a espacios de resguardo tras recibir alta médica, mientras que 34 permanecen hospitalizados bajo observación, algunos en estado delicado.