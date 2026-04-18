México

Operativo Restitución en Cuautitlán Izcalli: gobierno municipal recupera inmueble vinculado al control ilícito del agua por parte de ACME

El pozo abastecía a 25 pipas de 10 mil litros todos los días

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Operativo Restitución Cuautitlán Izcalli control ilícito del agua ACME FGJEM Edomex
Tras el Operativo Restitución en Cuautitlán elementos de la FGJEM quitaron los sellos de clausura a infraestructura hídrica que era usada por el sindicato criminal ACME

En un esfuerzo por combatir el lucro ilícito del agua, el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli, participó en el denominado Operativo Restitución, una acción coordinada con autoridades estatales y federales que derivó en la recuperación de un inmueble estratégico para el aprovechamiento hidráulico.

La diligencia, realizada en Asociación Nacional de Industriales del Estado de 6, de la zona Industrial Cuamatla, permitió que el Ayuntamiento recibiera formalmente una instalación que, de acuerdo con autoridades, había permanecido bajo el control del grupo delictivo conocido como Alianza de Autotransportistas, Comerciantes Metropolitanos (ACME) y que era dirigida por el cacique del transporte en el municipio, Jafet Sainz, instalaciones que fueron inhabilitadas en mayo de 2025 por no contar con el título de concesión correspondiente.

Este espacio es considerado clave para la gestión del recurso hídrico en la demarcación, ya que eran extraídos 250 mil litros diarios de manera ilegal y eran vendidos, por lo que su recuperación representa un paso relevante en la lucha contra prácticas ilegales relacionadas con el suministro de agua y que, en la administración de la alcaldesa Karla Fiesco, se incrementó.

Clausuran toma clandestina Izcalli Conagua Edomex 3
De la toma clandestina se extraían 250 mil litros de agua de manera diaria (Conagua)

El operativo contó con la participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), lo que evidencia el nivel de coordinación interinstitucional para atender un problema que ha impactado tanto en la distribución del agua como en la seguridad pública del municipio.

Durante la intervención, también estuvieron presentes la secretaria del Ayuntamiento, Perla Ivonne Blanco Calderón, y el director general del organismo Operagua, Christian Laguna Reyes, quienes acompañaron las acciones junto con elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, incluyendo la Comisaría General de Seguridad Ciudadana local.

Se aseguraron otros predios

Aseguran predio Izcalli Operación Restitución FGJEM Edomex
Aseguran predio Izcalli Operación Restitución FGJEM (Gob. Izcalli)

De manera paralela, la FGJEM llevó a cabo acciones diferenciadas en diversos puntos del municipio. En colonias como La Piedad, Bosques de la Hacienda e Industrial La Luz, se procedió al aseguramiento de varios inmuebles presuntamente vinculados con actividades irregulares. En dichos lugares se colocaron sellos oficiales, quedando sujetos a los procedimientos legales correspondientes para determinar su situación jurídica.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca recuperar espacios utilizados para actividades ilícitas, particularmente aquellas relacionadas con el control clandestino del agua, un recurso vital cuya gestión ha sido vulnerada en distintas zonas del Estado de México por grupos criminales.

El gobierno municipal destacó que el Operativo Restitución no solo tiene como objetivo recuperar infraestructura, sino también restablecer el Estado de Derecho en beneficio de la población.

Asimismo, autoridades locales reiteraron su compromiso de continuar colaborando con instancias estatales y federales para desarticular redes que lucran con servicios básicos, afectando directamente a miles de familias.

El alcalde Daniel Serrano Palacios ha enfatizado en diversas ocasiones la necesidad de recuperar el control institucional del agua y erradicar prácticas ilegales por parte de este grupo, que fue nominado por la Fiscalía mexiquense como sindicato y que estarían vinculados a diversos delitos como extorsión, homicidios y secuestros.

Finalmente, se informó que las investigaciones seguirán su curso y no se descartan nuevas acciones en otras zonas del municipio, en caso de detectarse más inmuebles o infraestructura vinculada a actividades ilícitas.

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