Flor de Guadalupe fallece por golpe de llanta de pipa en Tlalnepantla, mientras hija de 13 años está en coma

El chofer de la pesada unidad que pertenece al grupo de choque ACME, sigue prófugo

Por Jorge Contreras

La llanta de una pipa
La llanta de una pipa que se salió y golpeó a unas mujeres en Tlalnepantla, ya cobró su primera víctima mortal (Observatorio Metropolitano/FB)

La tragedia registrada el pasado 15 de agosto en la avenida Jesús Reyes Heroles, en la colonia San Rafael, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, cobró su primera víctima mortal. Flor de Guadalupe, una de las mujeres que fue golpeada por la llanta desprendida de una pipa de agua, perdió la vida en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, donde permanecía internada por la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con diversos reportes, su hija Anette Michel, de 13 años, quien inicialmente había sido dada de alta al no presentar lesiones de consideración, fue reingresada de emergencia y actualmente se encuentra en estado de coma.

El accidente ocurrió cuando una pipa de agua que circulaba por la vialidad perdió la llanta delantera. El neumático salió disparado por la inercia e impactó directamente contra madre e hija, quienes se encontraban en la lateral de una parada de camiones de la zona.

Chofer prófugo y sin avances en las investigaciones

En redes se informó que
En redes se informó que Flor de Guadalupe falleció después de estar internada por el fuerte golpe de la llanta (Especial)

Tras el accidente, autoridades municipales localizaron la unidad responsable metros más adelante. Se trataba de un vehículo marca Dodge, tipo Tanqueta de Agua, color blanco, con placas LA96903 del Estado de México. El automotor se hallaba desllantado y abandonado, sin rastro del conductor.

Hasta el momento, el chofer de la pipa continúa prófugo. Ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ni el gobierno municipal de Tlalnepantla han informado sobre avances en las investigaciones para dar con su paradero.

La pipa de agua involucrada pertenece a la organización de comerciantes y transportistas conocida como ACME, encabezada por Jafet Sainz, líder transportista que en múltiples ocasiones ha señalado que su agrupación opera dentro de la legalidad. Sin embargo, hasta ahora no ha emitido ningún posicionamiento público sobre el caso ni ha proporcionado datos que ayuden a identificar al propietario de la unidad.

Indignación vecinal y exigencia de justicia

La pipa pertenece a la
La pipa pertenece a la organización de ACME, grupo de choque que lidera Jafet Sainz, hasta un pegote de Hecho en Izcalli tiene la unidad, como muestra de apoyo (Observatorio Metropolitano/FB)

Familiares y vecinos de la zona han manifestado su indignación ante la falta de respuestas de las autoridades, al señalar que este tipo de unidades suelen circular sin las medidas mínimas de seguridad y en condiciones mecánicas precarias y todo al amparo de las autoridades.

“Desgraciadamente, las autoridades no hacen algo al respecto, desafortunadamente y lamentablemente ese accidente se pudo haber evitado si las unidades estuvieran en buen estado y si en esa parada de caminos tuviera un poco más de seguridad para las personas que ahí esperamos y esperan el camión, el hubiera no existe. Mi más sentido pésame para la familia de la persona que perdió la vida y resignación”, destacó uno de los vecinos.

La muerte de Flor de Guadalupe y el estado crítico de su hija han generado reclamos de justicia y de sanciones ejemplares contra los responsables, tanto el conductor prófugo como la organización transportista propietaria de la pipa.

El caso continúa, mientras una familia de Tlalnepantla llora la pérdida de una madre y lucha por salvar la vida de una menor de 13 años.

