Gobierno de Trump alerta sobre riesgos de la reforma judicial en México: pide jueces independientes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Imagen generada con IA)

El gobierno de Donald Trump expresó su preocupación ante los lineamientos planteados dentro de la reforma judicial, los cuales presuntamente podrían afectar la inversión extranjera y los avances en temas de seguridad.

A partir de esto, autoridades de Estados Unidos pidieron considerar a jueces con capacidad para desempeñar sus funciones, así como que sean independientes.

Michael Kozak, subsecretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, realizó declaraciones sobre la iniciativa que ha causado revuelo dentro y fuera del país, al permitir la elección de jueces en México, durante una audiencia del Subcomité del Hemisferio Occidental, perteneciente al Comité de Asuntos Exteriores, de la Cámara de Representantes.

Aseguró que existe la posibilidad de que la reforma judicial tenga un efecto negativo, donde algunos magistrados estén relacionados con los cárteles de drogas o con el gobierno chino.

Por otro lado, ante el cuestionamiento sobre si este tema ha sido dialogado en las múltiples reuniones bilaterales entre Estados Unidos y México, el funcionario estadunidense expresó: “Hemos abordado este tema con México repetidamente”, pero agregó que en varios estados de EU, los jueces son elegidos de esta manera, por lo que Washington no puede afirmar simplemente que seleccionarlos con esta dinámica sea una mala idea.

“Pero lo que sí estamos diciendo, y lo hemos hecho en conjunto con la comunidad inversionista estadunidense en México, es que se necesita tener a jueces calificados independientes, que no estén en el bolsillo de los cárteles o de los chinos o de alguien más”, concluyendo que “es un tema de preocupación”, afirmó.

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak. EFE/Lenin Nolly/Archivo

EU pide aumentar el gasto militar de México

Kozak enfatizó que mantiene una inquietud real por el gasto militar y la seguridad de la región, dos de los puntos más discutidos entre las dos naciones.

“México tiene problemas terribles de seguridad y aún así están gastando menos de uno por ciento de su PIB en este sector”, señaló. Por lo que, se está instando tanto al país como a Canadá a destinar mayores recursos a esas actividades, con el objetivo de prevenir un escenario en el que los grupos criminales u otros actores puedan quedar fuera de control.

Modificaciones en la reforma judicial

La reforma judicial en México ha sido modificada para endurecer los requisitos en la elección de jueces federales, tras cuestionamientos por la llegada de perfiles considerados no aptos. Entre los cambios propuestos destaca la posible restitución de exámenes y procesos de selección más estrictos, con el objetivo de recuperar la confianza y evitar afectaciones a la inversión.

Además, la iniciativa forma parte de una serie de transformaciones iniciadas desde 2022, orientadas a modificar el sistema político y judicial del país, lo que ha generado debate entre autoridades, especialistas y sectores económicos.