Iniciativa de ley busca proteger a actores de doblaje en México contra la Inteligencia Artificial

Claudia Curiel de Icaza anunció reformas para este sector ante avances de IA

Un conductor de radio utiliza herramientas de inteligencia artificial para accesibilidad y conservación sonora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció este viernes una iniciativa de ley para proteger a los actores de doblaje ante el uso no autorizado de su voz por Inteligencia Artificial (IA). }

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde se detallaron otras reformas al marco legal del cine y el audiovisual en México.

Según lo expuesto por la funcionaria, la propuesta modifica tanto la Ley Federal del Derecho de Autor como la Ley Federal del Trabajo para reconocer la voz humana como una herramienta artística única y regular su explotación digital.

Reconocimiento y protección legal de la voz ante la inteligencia artificial

De acuerdo con Curiel de Icaza, la iniciativa responde a la preocupación creciente entre intérpretes de doblaje y otros trabajadores culturales por el uso de la inteligencia artificial en la clonación y explotación de voces.

En la cuenta intervenida de la secretaria de Cultura se difundieron mensajes relacionados con la empresa financiera Solana. | Crédito: Jesus Aviles/Infobae México

Según la funcionaria, “se va a reconocer a la voz humana como una herramienta artística única e irrepetible, que es parte de la imagen de la persona y cuyo uso requiere autorización expresa e informada”.

Esta reforma implica que cualquier uso de la voz de los actores para productos generados con inteligencia artificial necesitará consentimiento y retribución.

La iniciativa establece reglas claras para el uso de voces en entornos digitales, y amplía las facultades del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDUATOR) para resolver controversias, permitiendo mecanismos más ágiles de solución y evitando procesos judiciales prolongados.

Primera iniciativa cultural en regular inteligencia artificial

La secretaria de Cultura subrayó que, a nivel mundial, la regulación de la inteligencia artificial es un tema en discusión y que la propuesta mexicana sería la primera iniciativa cultural enfocada en la protección de trabajadores ante esta tecnología.

Un locutor de radio interactúa con elementos digitales de inteligencia artificial en un estudio contemporáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sus palabras, “sería la primera iniciativa que aportaría protección a todos estos trabajadores que no tienen una contratación formal”.

La funcionaria concluyó que el objetivo es “proteger a los trabajadores con la herramienta principal que es su voz y sobre todo a los que no tienen un contrato formal de trabajo para que estén regulados”.

Esta medida se suma a los esfuerzos por reconocer los derechos colectivos y la diversidad cultural en el país.

Cambios a la Ley Federal de Cinematografía y ampliación al audiovisual

Durante la conferencia, Curiel de Icaza también abordó la actualización de la legislación que rige al cine y el audiovisual.

Destacó que la última Ley Federal de Cinematografía data de 1992 y que la nueva iniciativa responde a cambios tecnológicos, como la digitalización y la expansión de las plataformas.

CIUDAD DE MÉXICO, 08ENERO2025.- . Sede la Cineteca Nacional en la alcaldía Coyoacán. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Según lo presentado, la ley anterior tenía un enfoque mercantilista, mientras que la nueva propuesta se fundamenta en los derechos culturales, el acceso democrático y la construcción de identidad y memoria.

La secretaria detalló que la nueva ley garantiza “la exhibición de cine nacional en salas del diez por ciento, con revisión semestral y semanal de las carteleras”.

Además, se amplía a catorce días la exhibición de cine mexicano para fortalecer la creación de audiencias. Las plataformas digitales deberán incluir secciones especiales para promover la programación nacional.

Preservación de la memoria audiovisual y descentralización

Otro punto central de la iniciativa es el mandato de conservar, restaurar y digitalizar el acervo audiovisual producido en México.

La Cineteca Nacional será responsable de este archivo patrimonial, con reglas claras para asegurar el derecho a la memoria.

Según explicó Curiel de Icaza, “hay un mandato de conservar, restaurar, digitalizar y difundir el acervo patrimonial que integra nuestra memoria”.

Foto: Instagram/@demianbichiroficial.

La propuesta también busca descentralizar el fomento, la producción y la difusión del cine y audiovisual, articulando una política nacional a través del Instituto Nacional de Cinematografía (INCINE) en coordinación con municipios y estados.

El Estado refrenda el compromiso de garantizar el fomento al cine mexicano y promete un incremento progresivo del presupuesto para el sector, ya que, como afirmó la secretaria, “el fomento al cine está garantizado por el Estado”.

