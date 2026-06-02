Crece la presión en el caso de la periodista Roxana Berenice Guzmán: organización de derechos humanos exige respuesta por la desaparición en Veracruz

Exigen esclarecer el caso.

La desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez en el municipio de Nanchital, al sur de Veracruz, encendió las alertas entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión, familiares y miembros del gremio periodístico, quienes exigen una investigación inmediata y acciones urgentes para localizarla con vida.

De acuerdo con los primeros reportes, la comunicadora fue privada de la libertad la mañana de este 2 de junio, cuando un grupo de hombres armados irrumpió violentamente en su domicilio ubicado en la colonia Primero de Mayo.

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ARTICLE 19 exige acciones urgentes para localizar a la periodista

La organización ARTICLE 19 México y Centroamérica confirmó que documenta el caso y demandó una respuesta inmediata de las autoridades estatales y federales.

ARTICLE 19 pide que el caso sea investigado como prioridad por posible agresión a la libertad de expresión.

Además de solicitar la pronta localización de la periodista, la organización pidió que su labor informativa sea considerada como una línea prioritaria de investigación y que se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

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Asimismo, exigió la coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el Gobierno estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda para desplegar medidas efectivas que permitan dar con su paradero.

Video muestra el momento de la irrupción armada en Nanchital

La desaparición quedó registrada parcialmente en videos difundidos por familiares y usuarios en redes sociales.

Las imágenes muestran a varios sujetos vestidos de negro y encapuchados que llegan al domicilio de la periodista. Con ayuda de un marro destruyen la puerta principal y rompen cristales para ingresar por la fuerza.

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La periodista se encontraba en su hogar cuando llegó un grupo de hombres armados por ella

De acuerdo con testimonios difundidos por medios locales y nacionales, al menos uno de los agresores portaba un arma larga mientras otro golpeaba la entrada de la vivienda.

En la grabación también se escucha a una persona advertir que dentro del inmueble había una bebé, mientras los hombres armados continuaban con el ingreso.

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Tras irrumpir en el domicilio, los sujetos habrían sometido a quienes se encontraban en el lugar y posteriormente se llevaron a Roxana Berenice Guzmán Ramírez con rumbo desconocido.

Fiscalía de Veracruz abre carpeta de investigación

Horas después de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la apertura de una carpeta de investigación por la presunta privación ilegal de la libertad de la comunicadora.

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Fiscalía de Veracruz abrió carpeta de investigación por la desaparición de la periodista.

La dependencia informó que la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos encabeza las diligencias y que fiscales, peritos y policías ministeriales realizan labores para:

Localizar a la periodista .

Esclarecer los hechos .

Identificar a los responsables .

Determinar las circunstancias de la desaparición.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre posibles líneas de investigación ni reportado avances sobre el paradero de la comunicadora.

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Un caso que revive la preocupación por la violencia contra periodistas

La desaparición de Roxana Berenice Guzmán Ramírez ocurre en una entidad con un largo historial de agresiones contra la prensa.

El caso revive el recuerdo del asesinato de la periodista Regina Martínez en Veracruz.

Veracruz es considerado uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México. Organizaciones de derechos humanos han documentado asesinatos, desapariciones, amenazas y ataques contra comunicadores durante las últimas dos décadas.

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El caso también trae a la memoria el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez en 2012, crimen que se convirtió en símbolo de la violencia e impunidad que enfrenta el gremio periodístico en el país.

A 14 años de ese homicidio, organizaciones civiles continúan cuestionando la falta de esclarecimiento total del caso y las irregularidades registradas durante las investigaciones.

Desaparición ocurre en medio de una crisis humanitaria en Veracruz

La desaparición de la periodista se registra además en un contexto marcado por la crisis de personas desaparecidas que enfrenta Veracruz.

La desaparición de la periodista mantiene en alerta a organizaciones y familiares. FOTO: ILSE HUESCA /CUARTOSCURO.COM

Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles han advertido sobre:

Miles de casos acumulados de desaparición .

Rezagos en los procesos de identificación forense .

Insuficiencia de recursos para búsquedas en campo .

Saturación de servicios periciales .

Demoras en investigaciones ministeriales.

Municipios como Coatzacoalcos y la región sur del estado han sido señalados entre las zonas con mayores reportes de desaparición.

Mientras continúan los operativos de búsqueda, familiares, periodistas y organismos de derechos humanos mantienen la exigencia de que las autoridades actúen con rapidez y transparencia para localizar a Roxana Berenice Guzmán Ramírez y esclarecer un caso que vuelve a colocar bajo escrutinio las condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico en Veracruz.

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