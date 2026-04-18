Dr. Simi conquista Japón: abre tienda en Tokio y causa ternura al bailar vestido de samurái

El popular personaje mexicano genera filas y curiosidad entre japoneses.

Con un atuendo inspirado en la cultura japonesa y su característica energía, el Dr. Simi se convirtió en el centro de atención en el barrio de Shibuya, donde la cadena Farmacias Similares inauguró una tienda temporal con la intención de posicionar a su icónica botarga en el mercado asiático.

El proyecto, impulsado por el Grupo Por un País Mejor, busca acercar al público japonés a este personaje que ha ganado popularidad en México, ahora con una versión adaptada al contexto local: el “Simi samurái”. La tienda emergente, ubicada frente al reconocido Shibuya 109, abrió sus puertas con una propuesta interactiva distribuida en tres niveles, donde los visitantes pueden adquirir artículos promocionales como peluches, mochilas y otros productos.

El icónico personaje mexicano busca expandirse al mercado asiático.

Durante los primeros días, la respuesta del público superó las expectativas. Así lo expresó Víctor González Herrera, director general de la empresa, quien destacó la afluencia registrada desde su apertura. “Es impresionante ver las reacciones de la gente”, comentó tras conocer que más de 600 personas ya habían visitado el lugar.

La estrategia de expansión tiene como punto de partida Japón, debido a la afinidad cultural con este tipo de personajes conocidos como “yurukyara”, figuras que funcionan como mascotas representativas de marcas o instituciones. Desde la organización consideran que este elemento podría facilitar la conexión con el público local.

La marca apuesta por Asia con una propuesta cultural adaptada al público local.

“Los personajes son como parte de la cultura japonesa, por eso es seguro que la gente de Japón va a amar al Dr. Simi”, señaló Carina, una sobrecargo que ha difundido la imagen del personaje a nivel internacional a través de redes sociales. Su proyecto personal la ha llevado a fotografiar al muñeco en más de 30 países.

Además, expresó su entusiasmo por el impacto que podría tener esta iniciativa. “Quiero que mucha gente de Japón conozca al Dr. Simi, y también que sientan la ternura de su sonrisa y la bondad de su corazón”, añadió durante la inauguración.

La tienda ‘pop-up’ de Farmacias Similares estará abierta durante un mes frente al icónico centro comercial Shibuya 109, en la ciudad nipona

Por su parte, Furuya Yamato, empresario japonés con vínculos con México, destacó el valor simbólico del personaje. Según su visión, el Dr. Simi “es como un héroe” para muchos mexicanos debido a su cercanía con la gente.

Finalmente, González Herrera subrayó que el éxito del personaje no solo radica en su popularidad, sino en el impacto social detrás de su producción. “Cuando los famosos se enteran que hay un propósito, que al promocionarlo están ayudando a personas que normalmente no tienen trabajo y que son las más vulnerables en nuestro país y en el mundo, conectan mucho con la marca, y yo creo que ahí viene la magia del peluche”, concluyó.