México

Colectivo que encontró más de mil restos en límites de Tláhuac y Chalco asegura que autoridades han sido rebasadas

Por medio de un comunicado, el colectivo Hasta Encontrarles CDMX manifestó, junto a otros colectivos, su más profunda consternación y alarma ante la gravedad de los hallazgos de los restos óseos

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Los restos fueron encontrados del 8 al 16 de abril. (Impresión de pantalla video)
Los restos fueron encontrados del 8 al 16 de abril. (Impresión de pantalla video)

Luego de que el colectivo de buscadoras Hasta Encontrarles CDMX localizara más de mil restos o fragmentos óseos en las lagunas de La Habana, en los límites de la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México (CDMX) y Chalco, en el Estado de México (Edomex), el mismo colectivo emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que manifestaron, junto a otros colectivos, su más profunda consternación y alarma ante la gravedad de los hallazgos de los restos óseos.

En el texto se señaló que el lugar en el que se encontraron los restos se ha convertido en un escenario de dolor que requiere la atención inmediata del Estado, y se expuso que la ubicación estratégica y la complejidad del terreno no deben ser excusa para la dilación en los procesos de búsqueda y resguardo.

Además, se dijo que lo que comenzó como una jornada de búsqueda por patrones, derivó en una crisis forense de dimensiones incalculables.

Se dio a conocer que tras las labores, se localizaron, por lo menos mil 76 restos y fragmentos óseos, del martes 7 al jueves 16 de abril, desglosados de la siguiente manera:

El martes 7 se encontraron 49 restos y fragmentos óseos; el miércoles 8, 29 restos y fragmentos óseos; jueves 9 51 restos; viernes 10, 90 restos; sábado 11, 106 restos; lunes 13, 132 restos; martes 14, 149 restos; miércoles 15, 215 restos y el jueves 16, 255 restos.

(X @ColectivoHECDMX)
(X @ColectivoHECDMX)

Por ello, se exigieron varias cosas:

La ampliación inmediata de las jornadas. Que las labores de búsqueda en las lagunas de La Habana no se detengan y se asignenn mayores recursos humanos y técnicos, dada la magnitud del hallazgo, en especial personal pericial y de la comisión de búsqueda.

Transparencia forense. Se exigió un protocolo de procesamiento que garantice la no revictimización y la identificación digna y pronta de cada resto localizado.

Seguridad y resguardo. Que las autoridades garanticen la protección del perímetro e integridad de las familias buscadoras que permanecen en el sitio.

Mecanismos de información directa. Que se establezca un canal de comunicación permanente donde se informe a las familias sobre los avances de los peritajes sin dilaciones.

“El Estado tiene la obligación de garantizar nuestro derecho a la verdad y a la justicia. No descansaremos hasta que cada uno de estos restos recupere su identidad y regrese a casa de manera digna”, se concluyó.

Además, el colectivo dio una conferencia el pasado viernes, en la que se señaló que los restos localizados son el reflejo de una crisis que ya ha sido señalada, además de asegurar que las autoridades han sido rebasadas.

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