Sheinbaum llega a España para la Cumbre en Defensa de la Democracia: es recibida con entusiasmo

(Crédito: Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum arribó a la ciudad de Barcelona, España, para su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

Entre gritos, abrazos y mucho entusiasmo, connacionales y algunas personas extranjeras recibieron a la mandataria mexicana a las afueras de las instalaciones del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, al grito de: “Es un honor estar con Claudia hoy”.

La jefa de Estado, aceptó con una amplía sonrisa todas las muestras de cariño de la comunidad mexicana, antes de abordar el vehículo que la transportará a su destino final.

Sheinbaum viaja a Barcelona y se despide de mexicanos en el AICM

La líder mexicana viajó a Barcelona para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, donde se reunirá con líderes internacionales. Antes de su salida desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), convivió con los viajeros que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con lo reportado, la mandataria se tomó el tiempo de saludar a mexicanas y mexicanos presentes en la terminal aérea, quienes le expresaron su apoyo y afecto. En distintos videos difundidos en redes sociales se observa la fila de personas que deseaban obtener una foto o abrazo como recuerdo del momento.

Claudia Sheinbaum. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

El viaje forma parte de una agenda internacional que incluye su participación en el evento convocado en la ciudad española, así como encuentros con otros jefes de Estado. Sheinbaum ha señalado que su asistencia tiene como objetivo promover el diálogo y la cooperación entre países, en un contexto global marcado por diversos retos.

Su visita también representa un momento relevante en la relación entre México y España, en medio de un proceso de acercamiento diplomático. Con esta gira, se busca fortalecer vínculos en el exterior y participar en espacios multilaterales centrados en la defensa de la democracia y la paz.

Lula da Silva muestra entusiasmo por la participación de Sheinbaum en el evento internacional

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su emoción por la participación de la jefa de Estado, Claudia Sheinbaum, en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, prevista para el 18 de abril en Barcelona, España.

“Pedro logró un hecho extraordinario, vino la presidenta de México. Eso significa que nuestro rebaño está creciendo, porque hay que darle esperanza al mundo”, expresó el líder brasileño en conferencia con el jefe de Estado, Pedro Sánchez.