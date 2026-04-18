Ayotzinapa: Internan a Jesús Murillo Karam por derrame cerebral

Jesús Murillo Karam. (FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO.COM)

Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, se encuentra hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral.

El ex funcionario de 78 años, quien cumplía prisión domiciliaria desde 2024, permanece en el Hospital Ángeles Pedregal.

El 19 de agosto de 2022 fue detenido en Ciudad de México por sus implicaciones en el Caso Ayotzinapa, donde se le acusó de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia.

Su papel fue clave en las investigaciones por la desaparición de 43 alumnos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014. En aquel entonces ocupaba el cargo de Procurador General de la República, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Se le acusó de ocultar información, falsificar testimonios, torturar y mentir a los padres y madres de los 43 desaparecidos tras proporcionar una versión falsa de lo que ocurrió la noche de Iguala.{

En aquel momento se le llamó “Verdad histórica” a la versión oficial de los hechos: los jóvenes fueron quemados por el grupo delictivo Guerreros Unidos.

Dicha información fue negada por los familiares desde el momento uno y con el paso de los meses fue de dominio público que los hechos no ocurrieron como la administración de Jesús Murillo Karam aseguró.

Al día de hoy, continúa sin tenerse una respuesta de lo que ocurrió aquella trágica noches.