Gobierno de la CDMX promete seguridad para celebrar el Fan Fest en el Zócalo

Afirman realización del Fan Festival en el Zócalo de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A casi una semana de la inauguración del Mundial 2026, Michel Bauer, director general de Host City Ciudad de México, aseguró ante los medios de comunicación que el gobierno Federal y el gobierno capitalino han dado garantías para que el FIFA Fan Festival se realice en el Zócalo a pesar de las recientes protestas por parte de los maestros de la CNTE.

“El gobierno, pues nos está dando todas las garantías para poder montar el Fan Fest, seguir haciendo nuestro trabajo y abrir el día 11 de junio, que es el día que tenemos que abrir en esa fecha, el Fan Festival“, declaró Michel Bauer antes de mencionar que se han agregado más elementos de seguridad para resguardar la plancha del Zócalo.

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“Bueno, metieron muchos más elementos en la plancha del Zócalo y sí, tenemos la garantía del gobierno de la ciudad y federal que lo van a controlar para poder estar en tiempo y forma con todo lo que tenemos planeado".

De igual manera, Bauer refirió que el principal reto es a”cabar lo que tenemos que hacer en el Fan Festival, los otros museos y experiencias e ir de la mano con la FIFA y el gobierno para que, evidentemente, todas las garantías tanto de seguridad, de movilidad, para el Fan Festival y todos esos operativos que empiecen andar en tiempo y forma".

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Por otro lado, ratificó que durante la celebración del Fan Fest no habrá venta de bebidas alcohólicas. “Habrá cerveza, cerveza cero y de la familia Coca-Cola para que la gente pueda tener acceso a bebida, y, evidentemente, también va a haber comida, pero alcohol no hay en el Zócalo".

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, supervisó las actividades del Zocalito, actividades recreativas para niños. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Ante las medidas y garantías que promete el gobierno rumbo al Fan Festival, Michel Bauer espera que el Zócalo sea visitado por millones de personas en aras de ser un evento familiar y gratuito.

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“Va a haber una pantalla, ya está montada, es de quinientos diez metros cuadrados. Ayer la prendimos y se ve espectacular. Van a poder ver los partidos de manera impresionante, un ambiente familiar y bueno, con muchas actividades que también los patrocinadores de FIFA y los patrocinadores locales del Host City están montando para, para esos días", detalló.

Fanáticos miran un partido desde el Zócalo capitalino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capital albergará partidos del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México y, además del Fan Fest, el evento coincidirá con otras movilizaciones, entre ellas la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, por lo que los gobiernos local y federal implementarán operativos conjuntos de seguridad y logística para garantizar la convivencia en ambas celebraciones en el Centro Histórico.

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