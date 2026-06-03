Tarjeta Rosa 2026: cuándo cae el primer pago y dónde lo depositan

El depósito de $3,000 pesos llegará directamente a la cuenta de Banamex vinculada a la tarjeta física del programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago de junio de la Tarjeta Rosa está próximo a realizarse y, si sigue la lógica del año anterior podría caer durante las primeras semanas del mes. Aunque, cabe aclarar, la Secretaría del Nuevo Comienzo aún no ha publicado una fecha oficial para la primera dispersión de 2026.

El depósito de $3,000 pesos llegará directamente a la cuenta de Banamex vinculada a la tarjeta física del programa. Las beneficiarias podrán retirar el dinero en cajeros automáticos o usarlo en establecimientos comerciales.

PUBLICIDAD

Año anterior y fecha tentativa de pago

Ese patrón se repitió en otros meses: el pago de abril cayó el 15, y el de agosto también el 15 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El año pasado, la titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, anunció el 4 de junio de 2025 que el depósito se realizaría el viernes 13 de junio. Ese patrón se repitió en otros meses: el pago de abril cayó el 15, y el de agosto también el 15.

Con base en ese antecedente, la fecha tentativa más probable para el pago de junio 2026 es la segunda semana del mes, en torno a las fechas del 12 al 15 de junio.

PUBLICIDAD

En qué cambió el programa este año

En 2025, el apoyo se entregaba en seis pagos bimestrales de $1,000 pesos. Para 2026, la Secretaría del Nuevo Comienzo rediseñó el esquema: ahora son dos depósitos anuales de $3,000 pesos, uno en junio y otro en noviembre.

El cambio busca que las beneficiarias puedan planear gastos mayores relacionados con educación, salud o mejoras en el hogar, según informó el Gobierno del Estado.

PUBLICIDAD

Qué pasa si no activaste tu tarjeta de Banamex

La Secretaría del Nuevo Comienzo activará las cuentas directamente en junio, y el depósito llegará a finales de ese mismo mes, según confirmó la dependencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las beneficiarias que no lograron activar su cuenta no necesitan acudir a una sucursal bancaria. La Secretaría del Nuevo Comienzo activará las cuentas directamente en junio, y el depósito llegará a finales de ese mismo mes, según confirmó la dependencia.

Para quienes tramiten su tarjeta de forma extemporánea podrán reagendar su cita desde la app a partir de julio y recogerla en agosto. Para quienes se registren en la convocatoria extraordinaria de julio, la entrega del plástico ocurrirá después. En ambos casos, los pagos se harán de forma retroactiva para garantizar los $6,000 pesos anuales.

PUBLICIDAD

Cómo confirmar la fecha exacta

La Secretaría del Nuevo Comienzo notifica la fecha oficial por mensaje SMS al número de teléfono registrado en la solicitud. También puede consultarse en la app oficial Tarjeta Rosa del Gobierno de Guanajuato.

El segundo y último depósito del año está programado para noviembre de 2026, por otros $3,000 pesos. Además del apoyo económico, el programa incluye consultas médicas en línea, atención psicológica, asesoría legal, asistencia en el hogar y cobertura de gastos funerarios, beneficios que ya están activos desde la entrega del plástico.

PUBLICIDAD

Trámites y requisitos para recibir el pago

El registro se realiza de forma digital a través de la app oficial Tarjeta Rosa del Gobierno de Guanajuato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro se realiza de forma digital a través de la app oficial Tarjeta Rosa del Gobierno de Guanajuato. Las solicitantes deben crear un usuario con número de teléfono y correo electrónico, y subir los siguientes documentos en formato digital:

Credencial de elector (INE) vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio no mayor a cuatro meses

Acta de nacimiento de la solicitante y de sus hijos

Una vez validada la información, la plataforma notifica a la beneficiaria para recoger su tarjeta bancaria en la sucursal correspondiente. El trámite es gratuito y no requiere intermediarios.

PUBLICIDAD

Para activar la tarjeta, las beneficiarias deben descargar la app de Banamex, ingresar su número de teléfono, capturar los datos de su INE y vincular el plástico a la cuenta digital creada. Quienes no puedan completar este proceso no necesitan acudir a una sucursal: la Secretaría del Nuevo Comienzo realiza la activación directamente.

El programa está dirigido exclusivamente a mujeres de 25 a 45 años, madres de al menos un hijo menor de 15 años y residentes en alguno de los 46 municipios de Guanajuato.

PUBLICIDAD