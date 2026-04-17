Sheinbaum viaja a Barcelona para la IV Cumbre en Defensa de la Democracia : así se despidió de mexicanos en el AICM

Claudia Sheinbaum camino a Madrid, España (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum comunicó a través de su cuenta oficial de X, que se encuentra rumbo a la ciudad de Barcelona, España, para su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

“Camino a Barcelona representando a México en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia”, escribió en las redes sociales la mandataria.

Entre abrazos y selfies: Sheinbaum es despedida en el AICM

Durante la espera de su vuelo, la jefa de Estado fue despedida por ciudadanos que se encontraban en el lugar, quienes hicieron fila para poder tomarse una foto con ella, y algunos otros aprovecharon la oportunidad para abrazarla y compartir unas cuentas palabras con la mandataria.

De acuerdo con videos que circulan en plataformas digitales, Sheinbaum se tomó el tiempo de convivir y recibir las muestras de cariño de mexicanas y mexicanos en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Sheinbaum publicó una fotografía de su vuelo a Barcelona. | X- Claudia Sheinbaum

Sheinbaum participa en cumbre celebrada en Barcelona: sostendrá encuentros con líderes internacionales

La presidenta de México, participará este sábado 18 de abril en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se llevará a cabo en Barcelona, España, junto con diversos jefes de Estado.

Su asistencia forma parte de una gira de trabajo que contempla actividades diplomáticas y encuentros con líderes internacionales.

“En el marco de esta visita de trabajo, la mandataria mexicana sostendrá encuentros con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España; Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de la República Federativa del Brasil; Yamandú Orsi, presidente de la República del Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados”, informó a través de un comunicado la Secretaría de Exteriores (SRE).

Durante su estancia, la mandataria también sostendrá un encuentro con la comunidad mexicana que reside en España, como parte de sus actividades en el extranjero.

Para el domingo 19 de abril, Claudia Sheinbaum tiene programada una visita al Centro Nacional de Supercomputación, donde se reunirá con académicos y funcionarios, además de realizar un recorrido por las instalaciones de este complejo, para posteriormente partir rumbo a México.

En esta gira de trabajo, la jefa del Ejecutivo Federal estará acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.