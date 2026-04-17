Sheinbaum viaja a Barcelona: esta es la agenda que cumplirá durante su visita

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum visitará la ciudad de Barcelona el próximo 18 de abril, con una agenda internacional que fortalecerá las relaciones diplomáticas del país.

Entre lo más destacado, se encuentra la reunión con sus homólogos: Gustavo Petro, presidente de Colombia; Lula Da Silva, presidente de Brasil; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, y el mandatario español, Pedro Sánchez.

Agenda de Claudia Sheinbaum en Barcelona

De acuerdo a la información presentada en la mañanera del pueblo, la jefa de Estado viajó la noche del jueves 16 de abril a Barcelona, España, donde arribará este viernes con el objetivo de participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se llevará a cabo el sábado en la Fira de Barcelona.

Este encuentro internacional reúne a líderes de más de 20 países y fue impulsado en el marco de la Septuagésima Novena Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2024.

Sheinbaum asistirá por invitación del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Previamente, se informó al Senado sobre su salida del país, la cual comprende del 17 al 19 de abril.

Durante su participación, llevará un mensaje de paz y destacará el principio: “Por el bien de todos, primero los pobres”, declaró la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez.

Agenda:

Llegada a Barcelona, España, el viernes

Participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia el sábado

Mensaje enfocado en la paz y principios sociales

Encuentro bilateral con el presidente del Gobierno de España

Reuniones con otros mandatarios y jefes de Estado

Regreso a México el 19 de abril

Claudia Sheinbaum. (Crédito: Gobierno de México)

La mandataria mexicana afirma que cumbre “no es anti Trump”, sino por la paz

Claudia Sheinbaum aclaró que su participación en la cumbre de gobiernos progresistas en Barcelona no tiene un enfoque contra Donald Trump, sino que busca promover la paz a nivel global. Explicó que el encuentro debe entenderse como un espacio de diálogo y cooperación internacional, más que como una confrontación política, durante la conferencia matutina del pasado 16 de abril.

En ese contexto, subrayó que se trata de una reunión orientada a fortalecer la colaboración entre países y abordar problemáticas comunes desde una perspectiva conjunta. El evento contempla distintos espacios de discusión, incluyendo encuentros entre jefes de Estado y foros de movimientos progresistas.

Asimismo, enfatizó que el objetivo central es impulsar un mensaje de paz y entendimiento entre líderes internacionales, en línea con una visión multilateral. De esta manera, rechazó las interpretaciones que califican el encuentro como una postura en contra de algún actor político en particular.