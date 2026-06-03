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Cinco ejercicios de fuerza para marcar el abdomen sin ir al gimnasio

Incluye estos ejercicios en tu rutina diaria y logra marcar el abdomen desde casa

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Un hombre y una mujer sentados en colchonetas de yoga en una sala de estar, sonríen mientras levantan sus camisetas para mostrar abdominales tonificados.
El trabajo constante con ejercicios de fuerza y control corporal permite marcar el abdomen y fortalecer el core desde casa, sin necesidad de gimnasio ni equipo especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de un abdomen marcado sin necesidad de acudir al gimnasio concentra la atención de quienes buscan fortalecer el core y mejorar la postura.

Diversos ejercicios recomendados por especialistas cumplen con este objetivo al trabajar diferentes grupos musculares desde casa y con el propio peso corporal.

La consistencia en la práctica y una técnica adecuada determinan los resultados en la zona abdominal, según fuentes clínicas y científicas.

El fortalecimiento de la zona media del cuerpo impacta la estabilidad y previene lesiones, de acuerdo con datos recopilados por la Mayo Clinic.

La activación del abdomen y la integración de movimientos controlados son recomendados para quienes buscan definir el torso sin equipo especializado.

Entre los ejercicios más utilizados, destacan variantes que combinan fuerza, equilibrio y coordinación.

Crunch abdominal

El crunch abdominal permanece entre las recomendaciones principales para trabajar el abdomen sin aparatos.

Especialistas en entrenamiento físico de la Mayo Clinic señalan que este movimiento activa el músculo abdominal anterior y permite un control progresivo de la intensidad.

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El ejercicio se realiza acostado boca arriba con las rodillas y caderas dobladas, pies apoyados en la pared y brazos cruzados sobre el pecho.

La contracción del abdomen y la elevación de cabeza y hombros del suelo, manteniendo la zona lumbar apoyada, concentran el esfuerzo en la musculatura central.

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“Eleva cabeza y hombros del piso, manteniendo la zona lumbar fija, y sostén la posición durante tres respiraciones profundas”, indica la guía de ejercicios de la Mayo Clinic.

La cantidad de repeticiones varía de acuerdo con la condición física, pero se sugiere iniciar con una serie de 12 a 15 movimientos.

Mujer realizando un crunch abdominal en una colchoneta gris. Está acostada boca arriba, con los pies apoyados en una pared blanca y los brazos cruzados.
El ejercicio se realiza acostado boca arriba con las rodillas y caderas dobladas, pies apoyados en la pared y brazos cruzados sobre el pecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Glute bridge

El glute bridge trabaja el abdomen al tiempo que fortalece glúteos y zona baja de la espalda.

La Mayo Clinic recomienda este ejercicio por su capacidad de involucrar varios grupos musculares simultáneamente y mejorar la alineación postural.

Se ejecuta acostado boca arriba, con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo.

El movimiento consiste en elevar la cadera hasta formar una línea recta desde los hombros hasta las rodillas, manteniendo el abdomen contraído.

“Levanta la cadera del piso y mantén la postura durante tres respiraciones profundas antes de regresar al punto de partida”, detalla la guía clínica.

Se aconseja evitar arquear la espalda o inclinar la pelvis para maximizar la activación del core y prevenir molestias.

Una mujer en ropa deportiva oscura realiza un puente de glúteos sobre una colchoneta en el suelo de madera de una sala de estar con ventanas y muebles.
El movimiento consiste en elevar la cadera hasta formar una línea recta desde los hombros hasta las rodillas, manteniendo el abdomen contraído. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bird dog

El ejercicio conocido como bird dog, o cuadrupedia alternada, es recomendado por la Mayo Clinic para quienes buscan fortalecer el abdomen y mejorar el equilibrio.

La posición inicial es en cuatro puntos: manos y rodillas alineadas con los hombros y la cadera.

El movimiento implica extender el brazo derecho hacia adelante y la pierna izquierda hacia atrás, sosteniendo la alineación corporal y el abdomen activado. Posteriormente, se alternan los lados.

Este ejercicio involucra la musculatura profunda del abdomen y favorece la coordinación entre la parte superior e inferior del cuerpo.

“Extiende el brazo y la pierna contrarios, manteniendo la estabilidad y sosteniendo tres respiraciones profundas por repetición”, indica la guía.

El bird dog es útil tanto para principiantes como para quienes buscan mayor desafío, al incrementarse la duración y el control del movimiento.

Mujer realizando el ejercicio bird dog sobre una colchoneta en un gimnasio. Se apoya en rodilla y mano, con el brazo derecho y la pierna izquierda extendidos.
El movimiento implica extender el brazo derecho hacia adelante y la pierna izquierda hacia atrás, sosteniendo la alineación corporal y el abdomen activado. Posteriormente, se alternan los lados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plancha lateral

La plancha lateral es una variante que refuerza los músculos oblicuos y mejora la estabilidad del core, de acuerdo con los protocolos de la Mayo Clinic.

La postura inicial es recostado de lado, apoyando el antebrazo y alineando hombros, cadera y pies.

El ejercicio consiste en elevar la cadera hasta formar una línea recta y mantener la contracción abdominal durante el tiempo sugerido.

La Mayo Clinic recomienda sostener la postura durante tres respiraciones profundas y alternar los lados para asegurar un trabajo equilibrado.

Esta variante incrementa la exigencia sobre la musculatura lateral y previene descompensaciones en la zona abdominal.

Una mujer realiza una plancha abdominal lateral sobre una colchoneta gris en un gimnasio. Viste top y leggings oscuros. Se ven ventanales y un espejo al fondo.
La postura inicial es recostado de lado, apoyando el antebrazo y alineando hombros, cadera y pies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superman

El superman es una opción que involucra tanto el abdomen como la zona lumbar, ideal para quienes buscan un fortalecimiento completo del core.

Según la guía de ejercicios de la Mayo Clinic, este movimiento inicia en posición boca abajo, con los brazos extendidos al frente.

Se eleva el brazo derecho junto con la pierna izquierda, manteniendo el abdomen contraído y la mirada hacia abajo para evitar tensión cervical.

“Levanta brazo y pierna opuestos, sostén la postura durante tres respiraciones profundas y cambia de lado”, indica el protocolo médico.

El superman es útil para equilibrar la fuerza entre la zona abdominal y la espalda baja, lo que contribuye a una mejor postura y menor riesgo de lesiones.

Una mujer en ropa deportiva, con coleta, tumbada boca abajo en una colchoneta gris, eleva su brazo derecho extendido y su pierna izquierda.
Se eleva el brazo derecho junto con la pierna izquierda, manteniendo el abdomen contraído y la mirada hacia abajo para evitar tensión cervical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar estos cinco ejercicios de fuerza en la rutina diaria permite trabajar el abdomen de manera integral y progresiva, sin necesidad de equipo especializado ni la obligación de acudir a un gimnasio.

La clave está en la constancia, el control de la respiración y la atención a la técnica, lo que potencia los beneficios sobre el core y la postura.

Realizar los movimientos con enfoque en la calidad antes que en la cantidad ayuda a prevenir molestias y maximiza los resultados a mediano plazo.

Adaptar la intensidad a las capacidades individuales y mantener la activación abdominal en cada repetición son factores determinantes para lograr un abdomen más definido y estable desde casa.

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