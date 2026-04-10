El laberinto del Fauno de Guillermo del Toro cumple 20 años y regresará a cines en México: dónde y cuándo verla

Con más de cien premios internacionales, tres óscars y múltiples reconocimientos, El laberinto del fauno es un referente del cine contemporáneo (Archivo Infobae)

El regreso de El laberinto del fauno en 2026, a veinte años de su estreno, ha generado enorme expectativa entre los fanáticos del cine fantástico y seguidores de Guillermo del Toro.

El aniversario contará con funciones especiales tanto en México como a nivel internacional.

Dónde y cuándo ver El laberinto del fauno en México

Para celebrar el vigésimo aniversario de la película, se han programado funciones abiertas al público en diferentes puntos del país.

En la Ciudad de México, la proyección más esperada tendrá lugar el 22 de abril de 2026 a las 19:00 horas en la Casa del Lago UNAM. Esta función forma parte de la programación especial del festival Cácaro y será completamente gratuita.

En el norte del país, la Cineteca Ciudad Juárez realizará una función especial el 17 de abril a las 19:00 horas en el Centro Cultural Paso del Norte (CCPN). Este evento, impulsado por la Subsecretaría de Cultura y el Paso Film Festival, incluirá además cortometrajes locales y actividades culturales. El ciclo “División del Norte” se extenderá los días 24 y 25 de abril en otras cinetecas de la región, también con acceso gratuito para todo el público.

Proyecciones internacionales y reestreno mundial

A nivel internacional, El laberinto del fauno volverá a las salas de cine en octubre de 2026, bajo la coordinación de Cineverse y Fathom Entertainment.

Por primera vez, la película se proyectará en formato 3D y en versiones restauradas en alta definición, llevando la visión de Del Toro a una nueva dimensión para el público global. Las funciones especiales están planeadas para Estados Unidos y otros países, con la preventa internacional de boletos abierta a partir del 9 de septiembre.

El reestreno estará acompañado por materiales exclusivos como podcasts y documentales sobre el proceso creativo detrás de la cinta, según medios especializados como Barchart, Inverse y la revista de entretenimiento Collider.

El estreno mundial se preveé para el 9 de octubre, coincidiendo con el cumpleaños del propio director.

Un universo oscuro y fascinante

Un relato donde la inocencia infantil choca con la crueldad del mundo adulto (Imagen de archivo)

Ambientada en la España rural de 1944, tras la Guerra Civil, la película presenta un mundo dividido entre la brutalidad del régimen franquista y la escapatoria hacia la fantasía.

La protagonista, Ofelia (interpretada por Ivana Baquero), es una niña que se traslada con su madre embarazada al campamento de su padrastro, el capitán Vidal (Sergi López), un militar implacable.

En este entorno hostil, Ofelia descubre un antiguo laberinto donde un fauno (Doug Jones) le revela que es la reencarnación de la princesa perdida de un reino subterráneo. Para regresar a su lugar legítimo, Ofelia deberá superar tres pruebas extraordinarias, mientras lidia con la violencia de la guerra y la enfermedad de su madre.

La cinta combina el realismo de la España de posguerra con criaturas fantásticas, acertijos y escenarios inquietantes, en un relato donde la inocencia infantil choca con la crueldad del mundo adulto.

El universo visual del filme —creado a partir de influencias del folclore ibérico, cuentos de hadas y el propio imaginario de Del Toro— es uno de los aspectos más celebrados por la crítica y el público.

La producción contó con el trabajo de la diseñadora de vestuario Montse Ribé y el director de fotografía Guillermo Navarro, quienes contribuyeron a la atmósfera única de la cinta.

Reconocimientos y legado

Desde su estreno en 2006, El laberinto del fauno ha cosechado más de cien premios internacionales, incluidos tres premios óscar: mejor fotografía, mejor dirección artística y mejor maquillaje.

El largometraje también recibió galardones en los Premios Goya, los BAFTA y el Festival de Cannes, consolidando su posición como una de las películas de habla hispana más laureadas de la historia.

Con una aprobación sobresaliente en Rotten Tomatoes y el reconocimiento de publicaciones como Collider, la obra es considerada un referente del cine contemporáneo por su capacidad de fusionar géneros, su aproximación visual a la historia española y su profundidad simbólica.

Desde su estreno en 2006, El laberinto del fauno ha cosechado más de cien premios internacionales (Archivo)

La celebración de su vigésimo aniversario no solo rescata la película para nuevas generaciones, sino que ratifica el lugar de Guillermo del Toro como uno de los creadores más influyentes del cine mundial.