¿“Soy Frankelda”, película recomendada por Guillermo del Toro, es apta para niños? Esta es su clasificación en cines

La cinta de animación stop-motion se encuentra en todos los complejos cinematográficos del país

Por Ignacio Izquierdo

Soy Frankelda.
El respaldo de Guillermo del Toro a la película Soy Frankelda ha impulsado su presencia en la cartelera mexicana, donde la producción de animación stop-motion dirigida por Arturo y Roy Ambriz ha conseguido una recaudación de 13,3 millones de pesos mexicanos durante su primer fin de semana.

Este desempeño, aunque no iguala las cifras habituales de los grandes estrenos internacionales, representa un resultado destacado para el cine de animación nacional y evidencia el interés creciente por propuestas originales dentro del género fantástico.

La historia de Soy Frankelda se desarrolla en el México del siglo XIX y sigue a una escritora que, enfrentada a sus propios conflictos internos, inicia un viaje introspectivo bajo la guía de un príncipe atormentado. A través de este recorrido, la protagonista explora los límites entre la realidad y la ficción, abordando temas como la creatividad, las pesadillas y la lucha interna del artista. La película se distingue por su meticuloso trabajo artesanal: más de cincuenta escenarios y cien personajes fueron creados y animados mediante la técnica de stop-motion, lo que refuerza su impacto visual y narrativo.

Desde el inicio del proyecto, Guillermo del Toro ha sido un promotor activo de la cinta, utilizando sus redes sociales para recomendarla al público mexicano. En una de sus publicaciones más comentadas, el cineasta instó a los espectadores: “Vayan a verla... HDSPM”, lo que contribuyó a aumentar la expectativa y la asistencia en salas. La influencia de Del Toro ha sido determinante para que la película alcanzara una mayor visibilidad, en un contexto donde las producciones independientes suelen enfrentar dificultades para competir con las grandes franquicias internacionales.

Por si te lo preguntabas: Soy Frankelda sí es apta para niños, pues es clasificación A, por lo que toda la familia puede verla.

¿Qué dicen los críticos de ‘Soy Frankelda’?

El largometraje mexicano será presentado
El largometraje mexicano será presentado en un escenario global que destaca a lo mejor del cine de animación. Foto: (Cinema Fantasma/Facebook)

La recepción crítica de Soy Frankelda ha sido ampliamente favorable. Clint Worthington, de RogerEbert.com, afirmó: “Se siente como un logro asombroso en la animación mexicana, un estallido audaz de fantasía culturalmente específica que lleva cada gramo de ambición en su manga perfectamente elaborada”. Por su parte, Molly Henery, de The Blogging Banshee, subrayó que la película “muestra la belleza y el poder de las pesadillas a través de una impresionante animación stop-motion”. Desde Algo Más Que Cine, Dionar Hidalgo escribió: “La animación mexicana hace historia con ‘Soy Frankelda’, un cuento de hadas en stop-motion visualmente impactante sobre la creatividad, la represión y los monstruos. Aunque la narrativa a veces resulta recargada, la imaginación, la destreza y la ambición se desbordan”.

La defensa del cine independiente mexicano por parte de Guillermo del Toro ha sido constante, y su apoyo a Soy Frankelda se inscribe en una trayectoria de promoción de obras que, como esta, carecen del respaldo de las grandes productoras. Esta postura ha contribuido a fortalecer la presencia de propuestas innovadoras en la cartelera nacional y a estimular el interés del público por el cine de animación realizado en México.

