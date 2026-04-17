Murió Alejandro Burillo: qué relación tenía con Emilio Azcárraga Jean y por qué rompió con Televisa

Alejandro Burillo Azcárraga, primo de Emilio Azcárraga Jean, fue pieza clave en la transformación de Televisa antes de romper con la empresa. (CUARTOSCURO)

Alejandro Burillo Azcárraga falleció este jueves 16 de abril de 2026 a los 75 años, tras una larga batalla con el cáncer de piel, enfermedad que deterioró su salud y lo alejó de la vida pública durante los últimos años. La noticia fue confirmada por su familia y por la organización Mextenis, fundada por él en 1992.

En el año 2000, Burillo Azcárraga vendió su participación del 25% en Grupo Televisa. La operación ascendió a cerca de 1,000 millones de dólares, cifra que se convirtió en el punto de partida de un conglomerado empresarial diversificado en telecomunicaciones, medios, deporte y turismo. Con esos recursos, impulsó proyectos que van desde la telefonía móvil hasta el turismo de lujo en la costa del Pacífico.

Relación con los Azcárraga y ruptura con Televisa

MÉXICO, D.F., 21JUNIO2011.- Alejandro "el güero" Burillo Azcarraga, durante la reunión anual de consejeros de BBVA-Bancomer. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Burillo Azcárraga era primo de Emilio Azcárraga Jean, al ser hijo de Carmela Azcárraga Milmo, hermana de Emilio “El Tigre” Azcárraga Milmo.

Su carrera en Televisa comenzó como vicepresidente ejecutivo, cargo desde el cual tuvo responsabilidad sobre áreas estratégicas como producción, noticias y la expansión internacional de la empresa. También integró el consejo de futbol y la comisión de selecciones nacionales.

Tras la muerte de “El Tigre” en 1997, Emilio Azcárraga Jean asumió la presidencia del grupo. Burillo apoyó la sucesión y facilitó la salida de otros socios. Con el tiempo, surgieron diferencias con su primo por el control de la compañía, lo que llevó a una ruptura en 1999 y su salida definitiva en junio de 2000, cuando vendió su paquete accionario.

El 20.6% fue adquirido por un grupo liderado por María Asunción Aramburuzabala, y el 4.5% restante por Azcárraga Jean y Carlos Slim. La operación permitió a Azcárraga Jean consolidar el 79.4% de la televisora.

A pesar de la separación, la relación de competencia se mantuvo. Burillo, como dueño del Atlante, pagaba mensualmente cerca de 35,000 dólares por el uso del Estadio Azteca, propiedad del grupo encabezado por su primo. En 2006, intentó regresar a la industria televisiva al buscar la concesión del canal 28, movimiento que fue interpretado como un intento de volver al sector tras su salida de la televisora.

El auge de Pegaso y su éxito empresarial

MÉXICO, D.F., 27SEPTIEMBRE2011.- Alejandro Burillo, presidente del Grupo Pegaso, durante la presentación del Abierto Mexicano de Gimnasia 2011, durante la presentación de esta justa deportiva que se celebrará en en el salón de exhibiciones del hotel The Fairmont Acapulco Princess los próximos 9 y 10 de diciembre. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Tras Televisa, Alejandro Burillo fundó Grupo Pegaso y apostó por la telefonía móvil con Pegaso PCS. La empresa irrumpió en 1999 con el eslogan “Pago justo por segundo”, desafiando el esquema de cobro por minuto de Telcel e Iusacell. El color naranja y el logotipo del caballo alado posicionaron la marca en el mercado.

En 2002, la española Telefónica adquirió Pegaso y la integró a su operación en México bajo la marca Movistar. Burillo vendió el resto de sus acciones en 2005 y salió del negocio de telefonía móvil. El grupo también adquirió el periódico Ovaciones por 25 millones de dólares y, junto con otros socios, invirtió en la cadena Caribevisión en Estados Unidos, valuada en aproximadamente 60 millones de dólares.

El portafolio de Grupo Pegaso llegó a sumar cerca de 30 empresas. Entre los activos personales de Burillo destacan propiedades en Miami, Colorado y Cancún, así como un yate utilizado para actividades de buceo.

Su fortuna exacta nunca se hizo pública, pero los especialistas coinciden en que partió de los 1,000 millones de dólares obtenidos en la venta de Televisa y fue diversificada en sectores clave como telecomunicaciones, tecnología, medios, deporte e infraestructura turística.

Influencia en los deportes

Alejandro Burillo Azcarraga, presidente de selecciones nacionales presento su informe de trabajo a la Federación Mexicana de Futbol. FOTO: Susana Navarrete/CUARTOSCURO.COM

Burillo Azcárraga fue propietario del Atlante entre 1996 y 2018, periodo en el que el club conquistó la liga mexicana en 2007 y se trasladó a Cancún con apoyo del gobierno estatal.

El club registraba pérdidas anuales de hasta 6 millones de dólares, por lo que dependía del respaldo financiero de Burillo y de un modelo basado en fichajes económicos y venta de jugadores. Desde su gestión, la sostenibilidad se apoyó en transferencias y en la búsqueda de nuevas sedes fuera de los mercados tradicionales.

En el futbol nacional, promovió la construcción del Centro Pegaso de Alto Rendimiento, que más tarde se convirtió en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol. Respaldó procesos de la Selección Mexicana y participó en la elección de entrenadores como Miguel Mejía Barón, Bora Milutinović, Manuel Lapuente y Javier Aguirre.

A través de su marca Aba Sport, Burillo impulsó la camiseta de la Selección Mexicana inspirada en el calendario azteca, utilizada en el Mundial de Francia 1998 y retomada como referencia para la del Mundial 2026. En su faceta deportiva también fue patrocinador recurrente de la Selección Nacional, tanto desde Pegaso PCS como desde sus empresas deportivas.

En el tenis, Burillo fue responsable de elevar el Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco de la categoría ATP 250 a ATP 500, atrayendo a figuras internacionales y posicionando el evento en el calendario global. Impulsó el turismo de lujo en complejos exclusivos de la costa del Pacífico, consolidando desarrollos donde se fusionan deporte, naturaleza y alto poder adquisitivo.

En 2025, reapareció públicamente en competencias de tenis en Los Cabos y Acapulco, mostrando su vínculo con el deporte hasta el final de su vida.