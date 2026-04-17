Lula da Silva celebra la llegada de Sheinbaum a España para la Cumbre en Defensa de la Democracia

Claudia Sheinbaum y Lula Da Silva (Presidencia)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva manifestó su emoción ante la participación de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, programada para el próximo 18 de abril en Barcelona, España.

“Pedro logró un hecho extraordinario, vino la presidenta de México. Eso significa que nuestro rebaño está creciendo, porque hay que darle esperanza al mundo”, expresó el líder brasileño en conferencia con el jefe de Estado, Pedro Sánchez.

Sheinbaum viaja a Barcelona

La titular del Ejecutivo confirmó hace algunos días su asistencia al evento internacional durante la mañanera del pueblo. El pasado 16 de abril, salió rumbo a Madrid desde la capital del país, donde hizo una escala antes de llegar a su destino final, Barcelona.

Durante su espera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), viajeros que se encontraban en el lugar se acercaron a despedir a la mandataria mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum. (Crédito: Gobierno de México)

La mayoría hizo una fila para poder obtener una fotografía con Sheinbaum, como recuerdo del momento, mientras que otras personas tomaron la oportunidad para abrazarla y compartirle algunas palabras.

Agenda internacional de Sheinbaum en Barcelona

La presidenta de México asistirá este sábado 18 de abril a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se realizará en Barcelona, España, junto a distintos jefes de Estado. Su participación forma parte de una gira de trabajo enfocada en actividades diplomáticas y reuniones con líderes internacionales.

“En el marco de esta visita de trabajo, la mandataria mexicana sostendrá encuentros con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España; Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de la República Federativa del Brasil; Yamandú Orsi, presidente de la República del Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados”, reveló a través de un comunicado la Secretaría de Exteriores (SRE).

Entre sus actividades programadas, también se encuentra una reunión con la comunidad mexicana que reside en España. Para el domingo 19 de abril, tiene previsto acudir al Centro Nacional de Supercomputación, donde sostendrá pláticas con académicos y funcionarios, además de realizar un recorrido por sus instalaciones, antes de regresar a México.

En esta gira, la titular del Ejecutivo estará acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel; y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.