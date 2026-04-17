México

Receta de mini pizzas sin harina para niños: ideales para un snack rápido y nutritivo

Una propuesta para compartir en familia y sumar verduras a la cocina jugando con figuras y colores

Guardar
mini pizas de brocoli
La manera más simple y divertida de ofrecer un snack liviano y creativo para cualquier encuentro de los niños. (Gemini)

Hay algo en el aroma de una pizza recién horneada que despierta sonrisas en cualquier casa argentina. Convertir ese placer en algo saludable y divertido para los chicos es posible, y el brócoli es el aliado secreto. Estas mini pizzas sin harina, con base de brócoli, conquistan hasta a los más reticentes a las verduras.

Suelen aparecer en cumpleaños, meriendas compartidas, o como solución exprés cuando llegan amigos de los chicos. Lo mejor: se pueden armar juntos, eligiendo toppings y jugando con los colores. Son una opción liviana y nutritiva, perfecta para el snack de media tarde, picnic o como vianda escolar.

Mini Pizzas de calabacín (Public do Main Pictures)
Las mini pizzas sin harina con base de brócoli ofrecen una opción saludable y apta para celíacos en la cocina argentina. (Public do Main Pictures)

Receta de mini pizzas sin harina con masa de brócoli

Las mini pizzas sin harina para niños son bocados individuales con una base hecha de brócoli procesado, huevo y queso, que se hornea y luego se cubre con salsa y toppings clásicos. No llevan harinas, lo que las hace aptas para celíacos y para quienes buscan una versión más liviana de la pizza tradicional.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 1 brócoli mediano (aprox. 400 gr)
  2. 1 huevo grande
  3. 50 gr de queso mozzarella rallado
  4. 1 pizca de sal
  5. 1 pizca de pimienta negra
  6. 1 cucharadita de orégano seco
  7. Salsa de tomate (cantidad necesaria)
  8. 100 gr de queso mozzarella extra para cubrir
  9. Toppings a gusto (tomate, jamón cocido, morrón, aceitunas, choclo, etc.)
  10. Aceite de oliva (para la placa)

Cómo hacer mini pizzas sin harina de brócoli, paso a paso

  1. Lavar y cortar el brócoli en floretes. Hervir o cocinar al vapor 5 minutos, hasta que esté tierno pero no deshecho. Escurrir muy bien y dejar enfriar.
  2. Procesar el brócoli cocido hasta obtener una especie de “arroz”. Colocar en un repasador limpio y exprimir fuerte para retirar el exceso de agua. Este paso es clave para que la base quede crocante y no húmeda.
  3. En un bol, mezclar el brócoli exprimido, el huevo, los 50 gr de queso mozzarella rallado, sal, pimienta y orégano. Unir hasta formar una masa pegajosa.
  4. Forrar una placa para horno con papel manteca y pincelar con un poco de aceite de oliva.
  5. Formar mini discos con la masa (de 1 cm de espesor y 8 cm de diámetro aprox.). Compactar bien con las manos.
  6. Hornear en horno precalentado a 200°C durante 12-15 minutos, hasta que los bordes estén firmes y dorados.
  7. Retirar, cubrir cada base con salsa de tomate, más queso mozzarella y los toppings elegidos.
  8. Llevar nuevamente al horno 5-7 minutos, o hasta que el queso se funda y gratine.
  9. Servir tibias o frías. Para que queden bien crocantes, no sobrecargar de salsa.

Consejo: Es fundamental escurrir al máximo el brócoli y precocinar bien las bases antes de agregar la salsa, para lograr una textura firme.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 mini pizzas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 65
  • Grasas: 3 gr
  • Carbohidratos: 4 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, duran hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar (sin toppings frescos) por hasta 2 meses. Para recalentarlas, horno o sartén para recuperar el crocante.

Temas Relacionados

mini pizzasrecetas para niñosmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Suprema Corte termina de sepultar al NAICM y declara al Lago de Texcoco como Área Natural Protegida

El tribunal determinó que la protección ecológica en la región tiene fundamento constitucional y no elimina la propiedad social

Suprema Corte termina de sepultar al NAICM y declara al Lago de Texcoco como Área Natural Protegida

José Ramón Fernández, creador de “Los Protagonistas”, asegura que su legado ya no existe

El periodista con una trayectoria de más de cinco décadas en la televisión, innovó al invitar a Andrés Bustamante y Víctor Trujillo en los segmentos cómicos

José Ramón Fernández, creador de “Los Protagonistas”, asegura que su legado ya no existe

Estudiantes del IPN toman las instalaciones de Canal Once

Las y los alumnos decidieron hacer una protesta en el Casco de Santo Tomás

Estudiantes del IPN toman las instalaciones de Canal Once

Así se ven los avances del Metro y Cetram Universidad a menos de dos meses del Mundial 2026

Con la llegada de la Línea 4 del Cablebús y la Línea 14 del Trolebús, la terminal buscará mantener un flujo ágil, en medio de comentarios de inconformidad de usuarios y comerciantes

Así se ven los avances del Metro y Cetram Universidad a menos de dos meses del Mundial 2026

Cinta ‘El diablo fuma…’ inaugura el Festival Cácaro con función gratuita en el Monumento a la Revolución

Un espacio emblemático de la Ciudad de México se prepara para recibir a cinéfilos con una función especial que marca el arranque de un festival dedicado al cine nacional

Cinta ‘El diablo fuma…’ inaugura el Festival Cácaro con función gratuita en el Monumento a la Revolución
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desarticulan banda dedicada al robo de farmacias en Irapuato, Guanajuato

Desarticulan banda dedicada al robo de farmacias en Irapuato, Guanajuato

Detienen a mexicano y a estadounidenses en la frontera con más de 3 millones de pesos en droga

Caen nueve presuntos miembros del CJNG en San Luis Potosí

Detienen a dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa tras ataque a balazos en bar “La Perla” de Tapachula

Mueren tres sicarios del CJNG durante enfrentamiento con la Marina en Colima

ENTRETENIMIENTO

Cinta ‘El diablo fuma…’ inaugura el Festival Cácaro con función gratuita en el Monumento a la Revolución

Cinta ‘El diablo fuma…’ inaugura el Festival Cácaro con función gratuita en el Monumento a la Revolución

Camila Fernández publica fotografías desde el hospital en medio su participación en Juego de Voces 2026

Kate del Castillo debuta en el FICG como directora con ‘Zumbido’, corto sobre violencia a las mujeres

Emiliano Aguilar confirma que cobra al menos 40 mil pesos por entrevista si el reportero le cae mal

Esto cuesta el boleto más barato para ver a Enjambre en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

DEPORTES

José Ramón Fernández, creador de “Los Protagonistas”, asegura que su legado ya no existe

José Ramón Fernández, creador de “Los Protagonistas”, asegura que su legado ya no existe

Así se ven los avances del Metro y Cetram Universidad a menos de dos meses del Mundial 2026

Selección de Japón suma un nuevo entrenador previo al Mundial 2026

Los Ángeles Azules y Belinda llegarán al Estadio Ciudad de México para la ceremonia inaugural del Mundial 2026

¡Es oficial! Ciudad Universitaria se prepara para ser sede de entrenamiento para selecciones en el Mundial 2026