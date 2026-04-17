Receta de mini pizzas sin harina para niños: ideales para un snack rápido y nutritivo

La manera más simple y divertida de ofrecer un snack liviano y creativo para cualquier encuentro de los niños. (Gemini)

Hay algo en el aroma de una pizza recién horneada que despierta sonrisas en cualquier casa argentina. Convertir ese placer en algo saludable y divertido para los chicos es posible, y el brócoli es el aliado secreto. Estas mini pizzas sin harina, con base de brócoli, conquistan hasta a los más reticentes a las verduras.

Suelen aparecer en cumpleaños, meriendas compartidas, o como solución exprés cuando llegan amigos de los chicos. Lo mejor: se pueden armar juntos, eligiendo toppings y jugando con los colores. Son una opción liviana y nutritiva, perfecta para el snack de media tarde, picnic o como vianda escolar.

Las mini pizzas sin harina con base de brócoli ofrecen una opción saludable y apta para celíacos en la cocina argentina. (Public do Main Pictures)

Receta de mini pizzas sin harina con masa de brócoli

Las mini pizzas sin harina para niños son bocados individuales con una base hecha de brócoli procesado, huevo y queso, que se hornea y luego se cubre con salsa y toppings clásicos. No llevan harinas, lo que las hace aptas para celíacos y para quienes buscan una versión más liviana de la pizza tradicional.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 20 minutos

Ingredientes

1 brócoli mediano (aprox. 400 gr) 1 huevo grande 50 gr de queso mozzarella rallado 1 pizca de sal 1 pizca de pimienta negra 1 cucharadita de orégano seco Salsa de tomate (cantidad necesaria) 100 gr de queso mozzarella extra para cubrir Toppings a gusto (tomate, jamón cocido, morrón, aceitunas, choclo, etc.) Aceite de oliva (para la placa)

Cómo hacer mini pizzas sin harina de brócoli, paso a paso

Lavar y cortar el brócoli en floretes. Hervir o cocinar al vapor 5 minutos, hasta que esté tierno pero no deshecho. Escurrir muy bien y dejar enfriar. Procesar el brócoli cocido hasta obtener una especie de “arroz”. Colocar en un repasador limpio y exprimir fuerte para retirar el exceso de agua. Este paso es clave para que la base quede crocante y no húmeda. En un bol, mezclar el brócoli exprimido, el huevo, los 50 gr de queso mozzarella rallado, sal, pimienta y orégano. Unir hasta formar una masa pegajosa. Forrar una placa para horno con papel manteca y pincelar con un poco de aceite de oliva. Formar mini discos con la masa (de 1 cm de espesor y 8 cm de diámetro aprox.). Compactar bien con las manos. Hornear en horno precalentado a 200°C durante 12-15 minutos, hasta que los bordes estén firmes y dorados. Retirar, cubrir cada base con salsa de tomate, más queso mozzarella y los toppings elegidos. Llevar nuevamente al horno 5-7 minutos, o hasta que el queso se funda y gratine. Servir tibias o frías. Para que queden bien crocantes, no sobrecargar de salsa.

Consejo: Es fundamental escurrir al máximo el brócoli y precocinar bien las bases antes de agregar la salsa, para lograr una textura firme.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 mini pizzas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 65

Grasas: 3 gr

Carbohidratos: 4 gr

Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, duran hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar (sin toppings frescos) por hasta 2 meses. Para recalentarlas, horno o sartén para recuperar el crocante.