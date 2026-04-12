Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

El sujeto capturado (SSP Guanajuato)

Una persona, identificada como Jaime “N”, fue detenida en Guanajuato luego de que agentes de seguridad hallaron miles de dosis de marihuana en las maletas que estaban en un autobús

Elementos de la Policía Estatal de Caminos realizó el aseguramiento de más de 23 mil dosis de una sustancia, presunta marihuana tras revisar un autobús de pasajeros que viajaba sobre la carretera federal Morelia–Valtierrilla.

Dos maletas con marihuana estaban en el autobús

Cuando los uniformados revisaron la parte del equipaje de la unidad encontraron dos maletas que desprendían un olor a la mencionada sustancia.

Dosis cannabis son halladas y confiscadas dentro de dos maletas de viaje durante una operación policial. ((X/@MauroGonzalezMa))

Al interior de las maletas había 44 bolsas de plástico con la hierba verde, los cuales dieron un peso de poco más de 23 kilogramos. Se trata de “aproximadamente 23 mil 170 dosis”, según detalla el informe de la corporación compartido el 12 de abril.

“Tras la verificación de los boletos de equipaje, se identificó como posible propietario de las maletas a Jaime “N”, de 24 años, con domicilio en el municipio de Irapuato, quien fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República al igual que lo asegurado", destaca el reporte oficial.

Intentan mover droga usando espacios públicos

Ante los hechos referidos, el titular de la Secretaría de Seguridad estatal, Juan Mauro González Martínez, escribió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó que desde el inicio de la administración han sido asegurados más de 2.16 millones de dosis de droga en la entidad.

“La droga iba oculta en el área de equipaje, mezclada con los traslados cotidianos de personas que viajaban sin saberlo. No es un hecho menor. Es un intento de mover droga utilizando espacios públicos y poner en riesgo a quienes solo iban en tránsito”, expresó el funcionario.

Agentes de la Policía Estatal de Caminos decomisaron los paquetes de drogas y detuvieron al hombre ((X/@MauroGonzalezMa))

Las imágenes compartidas por las autoridades permiten ver las diversas bolsas con marihuana y al detenido de 24 años, un sujeto que vestía una sudadera color negro.

Aseguran más de 4 millones de pesos en droga

Las autoridades federales informaron el aseguramiento de marihuana y metanfetamina en Guanajuato, un cargamento de más de 80 kilogramos que fue valuado en más de cuatro millones de pesos. No hubo personas detenidas.

En dicha ocasión las autoridades indicaron que las drogas fueron aseguradas como resultado de un cateo realizado en Irapuato.

“El costo por la droga asegurada es de 4.7 millones de pesos“, destacó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal en su informe de acciones relevantes en el país. Específicamente fueron asegurados 71 kilos de marihuana y 17 de metanfetamina, es decir, 88 kilos de droga.