México

Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

“Es un intento de mover droga utilizando espacios públicos”, aseguró el secretario de Seguridad estatal

Guardar
Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato
El sujeto capturado (SSP Guanajuato)

Una persona, identificada como Jaime “N”, fue detenida en Guanajuato luego de que agentes de seguridad hallaron miles de dosis de marihuana en las maletas que estaban en un autobús

Elementos de la Policía Estatal de Caminos realizó el aseguramiento de más de 23 mil dosis de una sustancia, presunta marihuana tras revisar un autobús de pasajeros que viajaba sobre la carretera federal Morelia–Valtierrilla.

Dos maletas con marihuana estaban en el autobús

Cuando los uniformados revisaron la parte del equipaje de la unidad encontraron dos maletas que desprendían un olor a la mencionada sustancia.

Dos maletas abiertas y apiladas revelan múltiples bolsas de cannabis en un entorno exterior. Se observan las piernas de un oficial y parte de un vehículo
Dosis cannabis son halladas y confiscadas dentro de dos maletas de viaje durante una operación policial. ((X/@MauroGonzalezMa))

Al interior de las maletas había 44 bolsas de plástico con la hierba verde, los cuales dieron un peso de poco más de 23 kilogramos. Se trata de “aproximadamente 23 mil 170 dosis”, según detalla el informe de la corporación compartido el 12 de abril.

“Tras la verificación de los boletos de equipaje, se identificó como posible propietario de las maletas a Jaime “N”, de 24 años, con domicilio en el municipio de Irapuato, quien fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República al igual que lo asegurado", destaca el reporte oficial.

Intentan mover droga usando espacios públicos

Ante los hechos referidos, el titular de la Secretaría de Seguridad estatal, Juan Mauro González Martínez, escribió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó que desde el inicio de la administración han sido asegurados más de 2.16 millones de dosis de droga en la entidad.

“La droga iba oculta en el área de equipaje, mezclada con los traslados cotidianos de personas que viajaban sin saberlo. No es un hecho menor. Es un intento de mover droga utilizando espacios públicos y poner en riesgo a quienes solo iban en tránsito”, expresó el funcionario.

Policías estatales rodean a un detenido junto a un autobús, con paquetes de drogas en el suelo y dos vehículos policiales, un SUV y un UTV
Agentes de la Policía Estatal de Caminos decomisaron los paquetes de drogas y detuvieron al hombre ((X/@MauroGonzalezMa))

Las imágenes compartidas por las autoridades permiten ver las diversas bolsas con marihuana y al detenido de 24 años, un sujeto que vestía una sudadera color negro.

Aseguran más de 4 millones de pesos en droga

Las autoridades federales informaron el aseguramiento de marihuana y metanfetamina en Guanajuato, un cargamento de más de 80 kilogramos que fue valuado en más de cuatro millones de pesos. No hubo personas detenidas.

En dicha ocasión las autoridades indicaron que las drogas fueron aseguradas como resultado de un cateo realizado en Irapuato.

“El costo por la droga asegurada es de 4.7 millones de pesos“, destacó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal en su informe de acciones relevantes en el país. Específicamente fueron asegurados 71 kilos de marihuana y 17 de metanfetamina, es decir, 88 kilos de droga.

Temas Relacionados

GuanajuatoMarihuanaMorelia–ValtierrillaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Este es el documento que debes tener para que no frenen tu canje de placas en Nuevo León

La identificación oficial aceptada puede ser INE o pasaporte, siempre que esté vigente

Este es el documento que debes tener para que no frenen tu canje de placas en Nuevo León

Lluvias en CDMX: cuáles son las líneas del Metro qué más problemas registran

Identificar los trayectos con mayores afectaciones permite a los capitalinos elegir caminos menos congestionados y evitar complicaciones durante la temporada de lluvias

Lluvias en CDMX: cuáles son las líneas del Metro qué más problemas registran

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Diez escuderías con 20 pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

¿Se salva la mariposa monarca? Reportan aumento del 64% en su población

Un informe reciente de autoridades ambientales destaca que la población migratoria de esta especie registró una superficie de ocupación mayor en comparación con el año pasado

¿Se salva la mariposa monarca? Reportan aumento del 64% en su población

Marcelo Ebrard anuncia inversión millonaria y 5 mil empleos con Polo de Desarrollo en Tlaxcala

El secretario de Economía destaca que el proyecto en Huamantla detonará la llegada de empresas y acelerará la industrialización en todo el país

Marcelo Ebrard anuncia inversión millonaria y 5 mil empleos con Polo de Desarrollo en Tlaxcala
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

Obligadas a vender drogas en bares: rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo, entre ellas 2 adolescentes

Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

“El Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el tráfico de drogas”, experto rompe el discurso contra México

Ceci Flores anuncia nuevos hallazgos de restos humanos en el sitio donde localizó a su hijo en Sonora: “La carretera de la muerte”

ENTRETENIMIENTO

¿Justin Bieber o Sabrina Carpenter dio el mejor show en Coachella 2026? Seguidores mexicanos dividen opiniones

¿Justin Bieber o Sabrina Carpenter dio el mejor show en Coachella 2026? Seguidores mexicanos dividen opiniones

KARD regresa a México: el grupo de K-pop llegará con su gira Where To Now? In Latin America

¿Cuánto cuesta entrenar en el negocio de pilates de Eduin Caz y Daisy Anahy?

Wendy Guevara responde a escándalo y desata polémica por acusaciones en redes sociales

Maribel Guardia rompe el silencio sobre su nieto y lanza contundente mensaje: “Daría mi vida por él”

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear con Canelo Álvarez ¿Más que contra Jake Paul?

Julio César Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear con Canelo Álvarez ¿Más que contra Jake Paul?

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF

La razón por la que Omar Campos lloró al anotar gol con Cruz Azul durante el Clásico Joven: “El futbol y sus momentos únicos”

Larcamón minimiza el empate ante América en el Clásico Joven: “No me siento conforme”

América con vida tras el Clásico Joven: Jardine lanza advertencia rumbo a la Liguilla