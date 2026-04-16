México

Mueren tres sicarios del CJNG durante enfrentamiento con la Marina en Colima

La célula a la que pertenecían está ligada con acciones violentas previas en la entidad

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Los sujetos iban en motocicletas (Archivo)

Tres personas identificadas como integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murieron durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Colima.

La muerte de los tres individuos fue informada por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad, Fabián Gómez Calcaneo, durante un encuentro con medios de comunicación el 16 de abril.

Hubo un reporte sobre gente armada, los elementos de seguridad se dan cuenta que hay sujetos armados que viajan en motocicletas y quienes inician el ataque contra los efectivos, lo que genera una respuesta por parte de los uniformados y deriva en la muerte de los agresores.

“Resulta que son tres sicarios de Cártel Jalisco Nueva Generación. Son miembros de una célula que tenemos identificada y a los cuales se les atribuyen algunos eventos que hemos tenido en días recientes”, es parte de lo expresado por Fabián Gómez.

Mueren tres sicarios del CJNG durante enfrentamiento con la Marina en Colima
El funcionario mantuvo un encuentro con medios de comunicación (Facebook/Colima Digital)

El funcionario detalló que fue un ataque a un grupo que estaba en la zona y porterilmente otra agresión a los refuerzos y es en esta segunda acción que ocurre el abatimiento de los sujetos.

Los cuerpos están en proceso de identificación tras los hechos ocurridos en la carretera Colima-Manzanillo.

“No vamos a competir con ninguna economía delictiva”

Las acciones suceden luego de que las autoridades de Colima formaron sobre el arresto de ocho elementos de la Policía Municipal de Manzanillo debido a que presuntamente filtraban información al CJNG.

Investigaciones apuntan a que los uniformados la parecer facilitaban datos sobre estrategias y apoyo para actividades ilícitas. Por lo anterior, se les cumplimentó orden de aprehensión por uso indebido de información y asociación delictuosa.

Los efectivos detenidos son Rolando “N”(con 21 años de antigüedad); Nora Alejandra “N”(12 años); Sergio Alejandro “N” (17 años); José Santos “N” (17 años); Roberto “N” (10 años); José Luis “N” (10 años); Martín Gerardo “N” (8 años) y Miguel Ángel “N” (25 años).

Ocho policías detenidos CJNG Colima
Los agentes detenidos (SSPC Colima)

Cuando el encargado de seguridad de Colima fue cuestionados sobre los controles para los policías de la entidad y la motivación de los efectivos tras la detención de elementos de seguridad. El funcionario aseguró que no se trata de u tema de dinero, sino de valores.

“Si nosotros seguimos creyendo que el tema económico es lo que debe mover a la gente, son economías que coexisten y no vamos a competir con ninguna economía delictiva. Lo que tenemos que fortalecer en nuestra gente son los honores. Es el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo”, expuso Gómez Calcaneo

De igual manera, comentó que los controles de confianza para los policías seguirán, pue se trata de un requisito de ingreso y permanencia en la corporación.

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