Esto cuesta el boleto más barato para ver a Enjambre en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Enjambre anuncia concierto en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México el 29 de agosto de 2026, marcando un hito en su carrera. - (Ocesa)

El grupo mexicano Enjambre anuncia su primer concierto masivo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, agendado para el próximo 29 de agosto de 2026.

Esta apuesta por llenar uno de los recintos más grandes del país marca una nueva fase en la trayectoria de la banda. El anuncio lleva a la agrupación a medirse ante un público potencialmente mayor y en un momento de alta competencia entre espectáculos en la capital.

La preventa de boletos inicia en plena expectativa

La preventa Banamex para el Daños Luz Tour comienza el 16 de abril, seguida por la venta general el 17 de abril y taquillas el 18 de abril

La preventa de boletos comenzó hoy 16 de abril a través de Ticketmaster, con facilidades de meses sin intereses para tarjetahabientes Banamex. La dinámica de adquisición de entradas será el primer termómetro del poder de convocatoria de Enjambre frente a las cerca de 60 mil personas que caben en el recinto de la colonia Lomas de Sotelo.

El grupo, encabezado por los hermanos Navejas y originario de Fresnillo, Zacatecas, suma más de dos décadas en la escena del rock alternativo en español. Desde 2001, su propuesta se ha caracterizado por una marcada nostalgia y un sonido que evoca el rock clásico, factores que explican la lealtad de su base de admiradores.

El boleto más barato para Enjambre

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El boleto más barato para ver a Enjambre en el Estadio GNP Seguros cuesta de $496 a $595 (dependiendo la fila), y corresponde a la sección Naranja C, es decir, la zona de gradas más alejadas del escenario.

El principal atractivo de la sección Naranja C es el precio. Con boletos de 496 a 595 pesos, quienes buscan ahorrar pueden acceder al concierto sin comprometer demasiado su presupuesto. Esta opción permite a más personas vivir la experiencia de ver a Enjambre en vivo, especialmente para quienes solo desean estar presentes y disfrutar del ambiente general.

Otra ventaja es la vista panorámica del escenario. Desde las gradas más alejadas, es posible observar el espectáculo completo, incluyendo los juegos de luces y la producción visual. Además, la cercanía a los accesos y salidas puede facilitar la movilidad y reducir tiempos de espera al entrar o salir del estadio.

La principal desventaja es la distancia respecto al escenario. En la sección Naranja C, los detalles de la banda y su interacción con el público pueden perderse. La calidad del audio también puede variar, ya que en las zonas más alejadas es común que el sonido llegue con menos nitidez.

Otra desventaja es el ángulo de visión, que puede verse limitado por la ubicación en la parte alta del estadio. Además, la experiencia puede ser menos inmersiva, ya que la energía del público y la interacción con los músicos suelen sentirse con mayor intensidad en las primeras filas.