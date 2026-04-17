México

Confirma Gobierno: dinero de Afores sí se utiliza para inversiones

Las inversiones en infraestructura seguirán sujetas a estrictos filtros y reglas del sistema

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Afore (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)
Una parte significativa ya se dirige a sectores productivos, banca de desarrollo y empresas productivas del Estado (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

Durante la conferencia matutina del 16 de abril, el equipo presidencial dedicó un segmento a desmentir informaciones que circulan sobre las AFORES en México.

“La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AMAFORE, confirmó que con la ley para el fomento de la inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo con bienestar, el ahorro de los trabajadores está protegido y no habrá uso discrecional de los fondos”, se aclaró en el espacio denominado detector de mentiras.

En el mismo sentido, se subrayó que la inversión de las AFORES en proyectos de infraestructura ya ocurre actualmente y que la nueva ley busca únicamente ampliar las opciones en proyectos estratégicos, siempre bajo estrictos filtros técnicos.

“La nueva ley solo busca ampliar estas opciones en proyectos estratégicos que sean rentables y seguros, garantizando mayores rendimientos bajo estrictas reglas claras”, puntualizó el funcionario.

De este modo, el gobierno federal enfatizó que no existe sustento para la versión de una expropiación de los fondos de retiro. El ejecutivo insistió en que los recursos de los trabajadores siguen resguardados y sujetos al marco legal vigente.

La situación de las Afores

Este límite no fue modificado por la nueva ley y las inversiones no son obligatorias ni sujetas a decisiones discrecionales| imagen Ilustrativa Infobae
Este límite no fue modificado por la nueva ley y las inversiones no son obligatorias ni sujetas a decisiones discrecionales| imagen Ilustrativa Infobae

Información pública confirma que el marco regulatorio vigente permite que las AFORES inviertan hasta 30% de sus activos en instrumentos estructurados, incluyendo proyectos de infraestructura, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

Este límite no fue modificado por la nueva ley y las inversiones no son obligatorias ni sujetas a decisiones discrecionales. La AMAFORE ha reiterado que la ley solo amplía las opciones bajo criterios técnicos y de rentabilidad.

Distribución y destino de los fondos

Un gráfico digital con fondo blanco y mapa mundial sutil, mostrando una gran flecha azul y verde apuntando hacia arriba con las letras "CI" y un 19%.
Una parte significativa ya se dirige a sectores productivos, banca de desarrollo y empresas productivas del Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información de la CONSAR, al final del año 2025 las Afores habían invertido más de un billón de pesos en infraestructura, más de 300,000 millones de pesos en el sector energético, 110,000 millones de pesos en carreteras y 40,000 millones de pesos en vivienda, es decir: una parte significativa ya se dirige a sectores productivos, banca de desarrollo y empresas productivas del Estado.

Las inversiones en infraestructura se realizan tras un análisis técnico y de riesgo acorde al mandato fiduciario de protección del ahorro de los trabajadores. Esta información fue publicada por MEXICONOW.

Instrumentos financieros y proyectos recientes

Diversas instituciones financieras han señalado que las AFORES invierten en instrumentos como Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) para financiar proyectos de infraestructura, privilegiando aquellos consolidados y de gran escala. Así lo indicó Banorte a través de medios especializados en infraestructura.

Ejemplos recientes incluyen la inversión de Citibanamex Afore en certificados ligados a concesiones carreteras y la participación de Afore SURA en activos privados, aunque esta última ha mostrado cautela ante incertidumbres contractuales. Estos datos han sido reportados por Chambers and Partners y Top1000Funds.

La participación de las AFORES en infraestructura existe desde hace años, se encuentra regulada, y mantiene la protección de los ahorros conforme al marco legal vigente.

La polémica

La controversia surgió a partir de que legisladores de oposición afirmaron que la Ley para inversión en Infraestructura estratégica representaba un riesgo para los ahorros de los trabajadores.

Voces como la de la Senadora Claudia Anaya quien calificó la medida como “una irresponsabilidad total.”

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