Italia financiará con 3 millones de euros el sistema penitenciario de México

Las Islas Marías, antes prisión federal, se transforman en destino turístico y reserva natural en México. Crédito: Cuartoscuro/Isaac Esquivel Monroy

Italia financiará con tres millones de euros un programa trienal para reformar el sistema penitenciario de México, tanto a nivel federal como estatal, según anunció el embajador Alessandro Modiano durante la celebración del 80 aniversario de la República Italiana.

De acuerdo con el funcionario, el programa operará bajo el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) y arrancará en los próximos días. Los fondos —equivalentes a unos 60 millones de pesos— se distribuirán a lo largo de tres años para fortalecer la gestión de los penales del país.

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La cooperación Italia-México en materia de seguridad

Durante el evento, la subsecretaria de Relaciones Exteriores de México, María Teresa Mercado Pérez, calificó a Italia como un socio idóneo en la lucha contra la delincuencia organizada. A su juicio, el avance de los esquemas de colaboración en seguridad y justicia entre ambos países es constante y sostenido.

La funcionaria también destacó la llegada reciente a la embajada italiana del coronel Paolo Brucato, experto de la Guardia di Finanza. Brucato asesorará a las autoridades mexicanas en el combate a delitos financieros y lavado de dinero, según se informó en una ceremonia el 24 de mayo en la sede diplomática.

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Imagen de archivo de una vista interior de una celda. EFE/Nic Bothma

Sin embargo, la cooperación tiene antecedentes concretos. En abril de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ya sostuvo una reunión de trabajo con expertos de UNICRI y la embajada italiana para reforzar mecanismos de combate a la extorsión, el fraude y el crimen organizado.

El modelo italiano se sustenta en décadas de experiencia antimafia. El propio Modiano lo resumió así: “Italia, de un país exportador de mafia, se convirtió en un país exportador de antimafia”, y precisó que esa experiencia incluye herramientas como regímenes especiales de reclusión, inteligencia carcelaria y cuerpos policiales especializados en ejecución penal.

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El programa UNICRI y sus alcances

El diseño del programa tiene raíces en negociaciones que comenzaron en diciembre de 2024. En marzo de 2025, el Ministerio de Justicia italiano, la Secretaría de Seguridad de México y UNICRI suscribieron una carta de intención en Ciudad de México, firmada por el subsecretario italiano Andrea Delmastro Delle Vedove, el subsecretario mexicano Héctor Elizalde y el director de UNICRI, Leif Villadsen.

El programa abarca la reforma del sistema penitenciario, la inteligencia carcelaria y la prevención de la infiltración del crimen organizado en los penales. También contempla la gestión de reclusos de alto riesgo, medidas anticorrupción y la coordinación entre autoridades federales y subnacionales.

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Italia no aplica este modelo solo en México. En abril de 2026, UNICRI lanzó un proyecto similar en Guatemala con el financiamiento del Ministerio italiano de Relaciones Exteriores, lo que convierte a este esquema en una plantilla que Roma busca replicar en América Latina.

CULIACÁN, SINALOA, 31MAYO2026.- Una riña registrada en el módulo 7 del Penal de Aguaruto dejó un saldo de siete internos fallecidos y un herido, de acuerdo con reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Las primeras versiones señalan que los reos habrían ingerido bebidas alcohólicas antes de enfrentarse con armas punzocortantes, lo que derivó en un violento altercado durante la madrugada. La situación fue controlada tras la intervención de custodios, Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes mantienen un cerco de seguridad dentro y fuera del centro penitenciario. Como medida preventiva, las visitas familiares fueron suspendidas y la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

El contexto bilateral más amplio

La cooperación en seguridad es uno de los cuatro pilares que Modiano identificó en la relación bilateral. Los otros tres son la relación económica, la visión compartida de política internacional y los lazos culturales.

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En el plano comercial, el intercambio entre ambos países se duplicó en cinco años y alcanzó USD 11 mil millones en 2025. En los primeros meses de 2026, las exportaciones italianas a México crecieron 41 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las mexicanas hacia Italia avanzaron 15.6 por ciento.

La firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea el 22 de mayo en Palacio Nacional refuerza ese vínculo. Modiano lo calificó de “un logro mayúsculo” y subrayó que abre oportunidades para las pequeñas y medianas empresas italianas en licitaciones públicas mexicanas.

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En el ámbito diplomático, el canciller mexicano Roberto Velasco y el vicecanciller italiano Antonio Tajani sostuvieron una llamada el 29 de mayo para planear las próximas etapas de la relación. Tajani había visitado México en 2025 al frente de una delegación empresarial, en el marco del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, celebrado en 2024.

En el terreno cultural, Italia participará como país invitado de honor en la 40 Feria Internacional del Libro de Guadalajara con 70 escritores, autores y pensadores, y repetirá esa distinción en la Feria Aeroespacial México 2027 (Famex).

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