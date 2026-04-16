México

Afores 2026: cuáles son las mejores opciones para tener más dinero acumulado al momento de pensionarte

Las personas jóvenes pueden potenciar su ahorro al comparar rendimientos, comisiones y calidad de atención antes de decidir

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Los trabajadores cuentan con una Afore por este motivo
La CONSAR recomienda evaluar rendimiento, comisión y servicio antes de cambiar de afore para asegurar el máximo crecimiento del ahorro para el retiro - Crédito: cuartoscuro

Elegir la Afore adecuada es una decisión que los jóvenes en México deben tomar cuanto antes. Estos fondos administran los recursos para el retiro, invierten en portafolios generacionales y permiten que tanto aportaciones individuales como patronales crezcan en el tiempo.

En 2026, tomar la decisión correcta podría traducirse en un incremento de hasta 30% en la pensión final, como advierte la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

La institución destaca que la diferencia entre una afore con altos rendimientos y bajas comisiones frente a una de rendimientos bajos puede significar perder hasta una tercera parte del dinero ahorrado a largo plazo.

Profuturo, Inbursa y XXI-Banorte encabezan los mejores rendimientos generacionales

Las afores en México, se dividen actualmente en diez administradoras: nueve privadas y una pública: PensionISSSTE. Cada una administra portafolios llamados SIEFORES Generacionales, que agrupan a los ahorradores por año de nacimiento.

Las dos SIEFORES de referencia para los millennials y centennials son la 95-99 y la 90-94, dirigidas a quienes nacieron entre 1990 y 1999.

El rendimiento se mide con el Indicador de Rendimiento Neto (IRN), que toma en cuenta los intereses ganados y las comisiones descontadas.

Para 2026, Profuturo la Consar coloca en el primer lugar en rendimientos para las SIEFORES 95-99 y 90-94, seguido por Inbursa y después XXI-Banorte.

Comisiones: PensionISSSTE con la tarifa más baja, pero sin el mejor rendimiento

La comisión (o cobro por el manejo de tu dinero) promedio en 2026, baja a 0.54% del saldo anual. La administradora PensionISSSTE ofrece la comisión más baja, 0.52%, equivalente a $5.20 por cada mil pesos ahorrados. Aunque PensionISSSTE y Coppel lideran en tarifas bajas, pero su Indicador de Rendimiento Neto (IRN) ocupan el quinto y último lugar, respectivamente, en las SIEFORES para jóvenes.

Las afores más competitivas en rendimiento, como Profuturo, Inbursa y XXI-Banorte, suelen cobrar 0.55%, lo que representa $5.50 por cada mil pesos que los trabajadores mantienen en la cuenta. La diferencia porcentual entre la comisión más baja y la de estas afores es de treinta centavos por cada mil pesos administrados al año.

Los trabajadores pueden cambiar de afore una vez al año de forma gratuita, usando plataformas como AforeMóvil y AforeWeb para comparar opciones - crédito: Infobae México
Los trabajadores pueden cambiar de afore una vez al año de forma gratuita, usando plataformas como AforeMóvil y AforeWeb para comparar opciones - crédito: Infobae México

Calidad en el servicio: Profuturo y Sura lideran según la evaluación de CONSAR

El servicio que ofrece cada afore es el tercer componente clave. El Medidor de Atributos y Servicios de las AFORE (+MAS AFORE), desarrollado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), asigna calificaciones anuales por eficiencia, atención y facilidad de trámites.

El registro más reciente publicado corresponde a 2020, manteniendo un patrón constante: Profuturo y Sura se encuentran en los primeros lugares de calidad operativa y atención al usuario desde 2017.

La CONSAR recomienda revisar periódicamente el estado de cuenta recibido vía correo electrónico, donde se detallan el rendimiento obtenido, el total ahorrado y la composición del saldo.

Los trabajadores pueden cambiar de afore una vez por año de manera gratuita

El cambio de afore puede solicitarse gratis una vez por año para cualquier trabajador registrado ante el sistema. La solicitud se realiza directamente con la administradora elegida, y las alternativas de consulta incluyen la app AforeMóvil y el portal AforeWeb, donde también se pueden revisar saldos y elegir la SIEFORE para ahorro voluntario.

Recuerda que quienes lo requieran pueden llamar al 55 1328 5000 para localizar la afore actual. El retiro total o parcial de recursos solo procede bajo ciertos requisitos estipulados por la ley.

La CONSAR advierte que la decisión debe considerar tanto el rendimiento pasado como la calidad del servicio y la comisión. Además, subraya que los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros y reitera: ‘altos rendimientos y bajas comisiones puede incrementar tu pensión entre 25 y 30%’ respecto a una mala elección.

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