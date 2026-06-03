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De esposas de “El Chapo” Guzmán a figuras clave: quiénes son las madres de Los Chapitos, las mujeres detrás de su ascenso

Aunque alejadas de los reflectores, Alejandrina Salazar y Griselda Guadalupe López fueron señaladas por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con las operaciones del Cártel de Sinaloa

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Caricatura editorial de dos mujeres, Alejandrina Salazar y Griselda López, con la silueta de un hombre con sombrero y el logo del Cártel de Sinaloa al fondo.
Alejandrina Salazar y Griselda López son las madres de los principales integrantes de Los Chapitos.

Cuando se habla del poder que alcanzó el Cártel de Sinaloa bajo el liderazgo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la atención suele centrarse en los capos, los operadores financieros o los herederos del imperio criminal. Sin embargo, detrás de la historia de Los Chapitos existen dos figuras que permanecieron durante décadas lejos de los reflectores: Alejandrina Salazar Hernández y Griselda Guadalupe López Pérez.

Ambas fueron esposas de Guzmán Loera y madres de los hijos que hoy son identificados por autoridades mexicanas y estadounidenses como integrantes de una de las facciones más influyentes del Cártel de Sinaloa.

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Aunque rara vez aparecieron públicamente y mantuvieron perfiles discretos, sus nombres terminaron formando parte de expedientes e investigaciones federales en Estados Unidos debido a presuntos vínculos con las actividades de la organización criminal.

Alejandrina Salazar, la primera esposa de “El Chapo”

Alejandrina María Salazar Hernández fue la primera esposa conocida de Joaquín Guzmán Loera. Nacida el 17 de julio de 1958, contrajo matrimonio con el entonces joven narcotraficante en 1977.

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De esa relación nacieron cuatro hijos: Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, César Guzmán Salazar y Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar.

Se habla de una persona detenida
Ovidio, Joaquín, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán son considerados las figuras más visibles de Los Chapitos. | Foto: Jovani Pérez - Infobae México

Con el paso de los años, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo se convertirían en dos de las figuras más visibles de Los Chapitos, grupo que asumió parte del control de las operaciones del Cártel de Sinaloa tras las capturas y extradición de su padre.

Durante décadas, Alejandrina Salazar mantuvo un perfil bajo; sin embargo, su nombre apareció en junio de 2012 en una lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses señalaron entonces que presuntamente proporcionaba apoyo material a las actividades de narcotráfico atribuidas a Guzmán Loera y a la organización criminal que encabezaba.

La designación implicó el congelamiento de posibles activos bajo jurisdicción estadounidense y restricciones financieras derivadas de la política de combate al narcotráfico implementada por Washington.

Griselda López, la madre de Ovidio y Joaquín Guzmán López

La segunda esposa de Joaquín Guzmán Loera fue Griselda Guadalupe López Pérez, también identificada en algunos registros como Karla Pérez Rojo.

Griselda López Pérez fue señalada como operadora del Cártel de Sinaloa. (OFAC)
Griselda López Pérez fue señalada como operadora del Cártel de Sinaloa. (OFAC)

Nacida el 19 de agosto de 1959, es madre de cuatro hijos del exlíder del Cártel de Sinaloa: Ovidio Guzmán López, Joaquín Guzmán López, Édgar Guzmán López y Griselda Guadalupe Guzmán López.

La historia familiar de Griselda López estuvo marcada por acontecimientos que tuvieron repercusiones tanto dentro como fuera de la organización criminal.

Su hijo Édgar Guzmán López fue asesinado el 8 de mayo de 2008 durante un ataque armado en Culiacán, cuando tenía apenas 22 años. Años después, Ovidio y Joaquín Guzmán López se convertirían en dos de los principales objetivos de las autoridades estadounidenses debido a su presunto liderazgo dentro de Los Chapitos.

Al igual que Alejandrina Salazar, Griselda López fue incluida por la OFAC en una lista de sanciones en septiembre de 2012. El gobierno estadounidense la señaló por supuestamente participar en operaciones vinculadas al grupo criminal y por presuntamente colaborar en acciones destinadas a ayudar a Guzmán Loera a evadir a las autoridades.

Una presencia discreta, pero bajo observación

A diferencia de otros personajes relacionados con el narcotráfico mexicano, tanto Alejandrina Salazar como Griselda López evitaron la exposición mediática durante gran parte de sus vidas.

Sin embargo, sus nombres continuaron apareciendo en investigaciones oficiales. En 2023, por ejemplo, la OFAC volvió a mencionar a Griselda López al sancionar a su hermano Noel López Pérez, a quien autoridades estadounidenses relacionaron con presuntas actividades de apoyo a integrantes de Los Chapitos.

Aunque ninguna de las dos mujeres ha ocupado el protagonismo mediático de sus hijos o de Joaquín Guzmán Loera, las investigaciones desarrolladas durante los últimos años muestran que las autoridades estadounidenses las consideraron figuras relevantes dentro del entorno familiar y financiero que rodeó durante décadas a una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina.

La historia de Los Chapitos no puede entenderse únicamente a través de sus líderes visibles. También involucra a personajes que permanecieron en segundo plano, pero que terminaron formando parte del complejo entramado familiar que dio origen a una de las dinastías más influyentes del narcotráfico mexicano.

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