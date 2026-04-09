¿Las Afores están en riesgo? Esto dice la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica

Legisladores advierten que la nueva ley permitirá tomar recursos de las Afores para financiar obras sin consultar a los trabajadores (Freepik)

La Cámara de Senadores en México aprobó un dictamen para crear la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica.

El objetivo es permitir que se canalicen recursos de fondos institucionales para proyectos nacionales de infraestructura, como obras energéticas, de comunicaciones, transporte, agua o saneamiento.

El dictamen señala que podrán participar los sectores público, privado y social. Se permite que los recursos institucionales se inviertan en infraestructura mediante figuras como fideicomisos y sociedades.

El dictamen permite inversiones institucionales en obra pública

El dictamen, aprobado por el Senado el 7 de abril, establece un marco legal para que fondos institucionales puedan destinar parte de sus recursos a infraestructura estratégica.

de acuerdo con el Senado estas inversiones estarán reguladas para proteger el ahorro y garantizar su rentabilidad.

“Se establecen reglas claras de autorización, evaluación, seguimiento y supervisión de los recursos públicos, con lo que se garantiza que este tipo de inversión avance con orden, certidumbre jurídica y responsabilidad fiscal.”, menciona el comunicado.

El Senado sostiene que la nueva ley fortalecerá la política de inversión en infraestructura y ofrecerá alternativas para multiplicar el capital de los fondos institucionales, atendiendo necesidades nacionales a través de proyectos estratégicos.

Senado de la República FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

¿Hay riesgo para las Afores?

En el texto del dictamen se menciona que la participación de los sectores público, privado y social, y la posibilidad de canalizar ahorro institucional hacia infraestructura estratégica a través de vehículos como fideicomisos y sociedades. En la práctica, esto incluye recursos de fondos institucionales como las Afores.

Sectores estratégicos definidos por la ley

En el dictamen se establecen algunos sectores considerados estratégicos como son: energía, comunicaciones, transportes, agua potable y saneamiento, etc.

“Se crean mecanismos como los Vehículos de Propósito Específico, para coordinar inversión pública, privada y social, así como reglas de transparencia, rendición de cuentas y atención prioritaria a la protección de los recursos.”, añade el comunicado.

La propuesta fue aprobada por mayoría en el Senado, con 84 votos a favor y 28 en contra.

La Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica representa una nueva vía para canalizar recursos privados e institucionales al desarrollo nacional, bajo regulación y supervisión.

Cuestionamientos de legisladores sobre el uso de recursos y transparencia en la nueva ley

Legisladores de oposición critican la falta de controles claros (Infobae)

Legisladores de la oposición han advertido que la nueva ley permitiría utilizar recursos de las Afores para financiar obras sin la autorización de los trabajadores, lo que, según su postura, pone en riesgo el ahorro destinado al retiro.

Señalaron que la norma centraliza decisiones en el Ejecutivo y crea un Consejo sin contrapesos efectivos, lo que podría generar discrecionalidad en la asignación de proyectos.

También expresan preocupación por la posibilidad de que los nuevos mecanismos permitan registrar proyectos como pasivos contingentes, incrementando el déficit fiscal y generando deuda que afectaría a futuras administraciones.

Critican la falta de controles claros, la opacidad en la gestión y la trazabilidad de los recursos, y advierten sobre riesgos fiscales y presupuestarios, así como posibles beneficios para grupos empresariales cercanos al gobierno.

La senadora Claudia Anaya advirtió: “Van a tomar el dinero de las Afores para invertirlo en obras, sin la autorización de los trabajadores… es una irresponsabilidad total.”

El senador Rolando Zapata Bello señaló: “Se pone en riesgo el ahorro de los trabajadores… se centralizan decisiones en el Ejecutivo y se crea un Consejo sin contrapesos efectivos.”

La senadora Imelda Margarita Sanmiguel afirmó: “Es una licencia para robar.”