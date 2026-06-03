Amparos en puerta por registro de celulares: usuarios denuncian vinculación de líneas con CURP sin su consentimiento

Una mujer muestra angustia mientras revisa la pantalla de su teléfono móvil con un formulario de registro obligatorio de líneas celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La polémica por el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México escaló esta semana luego de que usuarios de Movistar, Izzi y AT&T denunciaran que sus números fueron vinculados a su CURP sin haber realizado el trámite ni otorgado una autorización expresa.

El caso podría derivar en una serie de juicios de amparo, además de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y posibles acciones colectivas, según advirtieron especialistas en telecomunicaciones.

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Usuarios reciben mensajes de registro sin haberlo solicitado

Las denuncias comenzaron a multiplicarse en redes sociales después de que clientes de distintas compañías recibieran mensajes de texto informándoles que sus líneas ya habían sido vinculadas a su CURP.

De acuerdo con información publicada por Expansión, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) autorizó que algunos operadores realizaran la vinculación de líneas de pospago utilizando datos que ya tenían en sus bases de clientes, sin requerir un nuevo proceso de validación o consentimiento individual.

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Algunos usuarios señalaron que nunca proporcionaron documentación adicional ni fueron notificados previamente de que sus datos serían utilizados para completar el procedimiento.

Especialistas anticipan amparos y litigios

El abogado especializado en telecomunicaciones Jorge Moreno Loza consideró que la decisión de la autoridad reguladora abre interrogantes sobre la legalidad del procedimiento, ya que se permitió reutilizar información personal entregada originalmente con otros fines contractuales.

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Según el especialista, el escenario más probable es la aparición de diversos mecanismos de defensa por parte de los usuarios inconformes.

Entre ellos se encuentran:

Quejas individuales ante Profeco .

Acciones colectivas .

Juicios de amparo por presuntas violaciones a derechos relacionados con el consentimiento y el tratamiento de datos personales.

La controversia recuerda lo ocurrido con el extinto Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022 tras múltiples impugnaciones y amparos promovidos por ciudadanos y organizaciones civiles.

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El registro telefónico avanza rumbo a la fecha límite

La discusión ocurre mientras se acerca el plazo para completar la vinculación de líneas móviles en México.

Según datos oficiales citados por Expansión, hasta el 1 de junio de 2026 se habían registrado alrededor de 52.3 millones de líneas, una cifra que representa apenas una parte del universo de aproximadamente 160 millones de líneas móviles que existen en el país.

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Las compañías telefónicas mantienen campañas para que los usuarios registren sus números y los asocien a una identificación oficial antes de que concluya junio. Tanto Movistar como Izzi han informado en sus plataformas oficiales que las líneas no vinculadas podrían enfrentar suspensiones o limitaciones en el servicio una vez vencido el plazo establecido.

Crecen las preocupaciones por la protección de datos

Además de la falta de consentimiento reportada por usuarios, organizaciones y especialistas han expresado preocupaciones sobre la protección de datos personales, la transparencia del proceso y los mecanismos de seguridad utilizados para almacenar y gestionar la información vinculada a millones de líneas telefónicas.

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Mientras la autoridad mantiene su decisión de no ampliar el plazo para el registro, el debate podría trasladarse a los tribunales si los usuarios afectados comienzan a promover los amparos que ya anticipan expertos en telecomunicaciones.