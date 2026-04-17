Becas del Bienestar: ¿Eres de continuidad o no? Esto define si ya recibes tu apoyo este bimestre

El calendario aplica solo a quienes ya han recibido depósitos previos y cuentan con tarjeta activa

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez anunció el arranque del periodo de pagos correspondiente a distintos bimestres del ciclo escolar 2025-2026, dirigido exclusivamente a estudiantes y familias que forman parte del grupo de becarios de continuidad.

Este proceso contempla el depósito del bimestre marzo-abril para la Beca Universal Rita Cetina de Educación Básica, así como los pagos de enero-febrero y marzo-abril para los programas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Beca Gertrudis Bocanegra.

Las autoridades aclararon que estos pagos ya se están realizando de manera gradual, conforme a un calendario previamente establecido.

¿Qué significa ser becario de continuidad?

Uno de los puntos clave para entender quiénes ya están recibiendo el apoyo económico es el concepto de continuidad.

Las y los becarios de continuidad son aquellos estudiantes que ya forman parte activa del programa y que han recibido al menos un depósito previo en su tarjeta del Banco del Bienestar. Es decir, su registro ya fue validado, cuentan con su medio de pago y están incorporados plenamente al sistema.

Este grupo es el primero en recibir los depósitos, ya que su situación administrativa permite ejecutar los pagos sin contratiempos.

La Coordinación Nacional de Becas confirmó el inicio de pagos para beneficiarios de continuidad. El calendario aplica solo a quienes ya han recibido depósitos previos y cuentan con tarjeta activa

¿Quiénes no reciben pago en esta etapa?

En contraste, las personas que aún no han recibido su tarjeta o que recientemente fueron aceptadas en el programa no forman parte de continuidad, por lo que deberán esperar a que concluya su proceso de incorporación.

Las autoridades pidieron paciencia a este sector, asegurando que próximamente se dará a conocer información sobre la entrega de tarjetas y el inicio de sus pagos.

Calendario de pagos: depósito según tu apellido

Uno de los elementos más importantes del proceso es que los pagos se realizan de forma escalonada, es decir, no todos los beneficiarios reciben su dinero el mismo día.

El calendario se organiza por orden alfabético, tomando como referencia la primera letra del apellido del titular de la tarjeta. En el caso de la Beca “Rita Cetina”, se considera el apellido de la madre, padre o tutor.

Esto significa que la fecha de depósito depende directamente de este criterio, por lo que es fundamental consultar el calendario oficial para conocer el día exacto de pago.

Dos calendarios distintos según la beca

Otro aspecto relevante es que existen dos calendarios diferentes, dependiendo del programa al que pertenezca el beneficiario.

Por un lado, se encuentra el calendario de la Beca Rita Cetina y, por otro, el correspondiente a las Becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra. Cada uno tiene fechas específicas que deben revisarse de forma independiente.

Recomendaciones para el uso de la tarjeta

Las autoridades también emitieron una serie de recomendaciones para aprovechar mejor el apoyo económico. Entre ellas, destacan:

Retirar el dinero en cajeros del Banco del Bienestar para evitar filas

Utilizar la tarjeta para pagar directamente en establecimientos

Realizar compras en supermercados sin necesidad de efectivo

Consultar saldo y movimientos mediante la aplicación móvil oficial

Además, se recomienda cambiar el NIP de la tarjeta cada seis meses como medida de seguridad para proteger los recursos.

Llamado a mantenerse informados

La Coordinación reiteró que toda la información sobre fechas de pago, entrega de tarjetas y requisitos se dará a conocer únicamente a través de canales oficiales.

El objetivo es brindar certeza a las y los beneficiarios y evitar confusiones en torno a los depósitos, especialmente en un periodo donde miles de estudiantes dependen de este apoyo para continuar con sus estudios.