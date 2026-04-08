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Aarón Mercury lanza amenaza a Mario Bautista rumbo al Supernova Génesis: “Le voy a dar en su madre”

El influencer calienta la pelea con declaraciones sin filtro y revive la rivalidad que mantiene en vilo a sus seguidores

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Aarón Mercury, un hombre joven con cabello oscuro y barba, está sentado en el asiento del conductor de un coche negro, mirando hacia la izquierda
Aarón Mercury aumenta la polémica al lanzarse contra Mario Bautista previo a la pelea en la Arena Ciudad de México. - (RS)

El creador de contenido Aarón Mercury encendió la polémica al hablar de su próxima pelea contra Mario Bautista, programada para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México, dentro del evento Supernova: Génesis. En entrevista con medios, no dudó en lanzar declaraciones directas contra su rival.

La expectativa por este enfrentamiento ha crecido en redes sociales, donde ambos han protagonizado intercambios que alimentan la rivalidad. Sin embargo, Mercury llevó el tono a otro nivel con comentarios que rápidamente se viralizaron.

Más allá del espectáculo, el combate ha tomado tintes personales, lo que ha captado la atención de seguidores que esperan un duelo intenso dentro y fuera del ring.

“Noquear al… Mario Bautista”: la advertencia sin filtro

La pelea entre Aarón Mercury y Mario Bautista dentro del evento Supernova: Génesis genera gran expectativa en redes sociales. - (Instagram: Supernova Boxing)
La pelea entre Aarón Mercury y Mario Bautista dentro del evento Supernova: Génesis genera gran expectativa en redes sociales. - (Instagram: Supernova Boxing)

Durante la charla, Mercury fue contundente sobre sus intenciones en el ring. “Darle en su madre al Mario Bautista… noquear al… Mario Bautista”, soltó entre risas, dejando clara su postura.

El influencer también criticó la actitud de su contrincante, señalando que, en su opinión, no reconoce sus propios inicios. Según dijo, eso refleja una falta de gratitud hacia su trayectoria.

Yo estoy orgulloso de mi camino… eso me ha llevado a donde estoy”, afirmó, marcando distancia con lo que considera una postura negativa por parte de Bautista.

La otra cara: confianza y críticas entre ambos

Foto de Mario Bautista
Declaraciones virales de Aarón Mercury elevan el nivel de rivalidad y tensión entre ambos creadores de contenido antes del combate. - (Cuartoscuro)

Días antes, Mario Bautista había declarado que toma el combate con tranquilidad, aunque reconoce que será competitivo. También destacó su preparación constante como una posible ventaja.

El contraste entre ambos discursos ha intensificado el interés del público, ya que uno proyecta calma mientras el otro apuesta por la confrontación directa.

Este choque de estilos no solo se verá en el ring, sino también en la narrativa que han construido, donde cada declaración suma tensión al evento.

Más allá del ring: polémicas y postura personal

Aarón Mercury expresa su postura sobre la justicia y opina sobre figuras públicas, sumando más matices a la previa de la pelea del 26 de abril. - (LCDLFM)
Aarón Mercury expresa su postura sobre la justicia y opina sobre figuras públicas, sumando más matices a la previa de la pelea del 26 de abril. - (LCDLFM)

En la misma entrevista con los medios, Mercury abordó otros temas personales, incluyendo su percepción sobre la justicia, donde se mostró crítico tras experiencias previas. Aseguró sentirse decepcionado por situaciones que no se resolvieron como esperaba.

También habló sobre figuras públicas, dejando ver su postura en distintos temas, aunque evitó profundizar en asuntos que dijo no conocer completamente.

Con la fecha cada vez más cerca, el enfrentamiento promete ser uno de los más comentados del evento. Entre declaraciones explosivas y posturas opuestas, la pelea ya comenzó y se espera lo mejor en el ring a fin de mes.

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