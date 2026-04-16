México

Triunfo para las madres en México: aprueban el derecho de llevar leche materna en vuelos nacionales

La decisión legislativa busca garantizar condiciones dignas de maternidad, permitir la lactancia aun sin viajar con menores y posicionar el interés superior de la niñez en la política pública del país

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Mujer embarazada subiendo escaleras para abordar un avión blanco con cola azul y amarilla en una pista de aeropuerto soleada.
La reforma fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, con 435 votos a favor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy en México se impulsó un avance significativo para los derechos de las infancias y maternidad. Se trata de la ley que permite transportar leche materna en vuelos nacionales sin límite de 100 ml.

La reforma fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, con 435 votos a favor. Sin embargo, aún falta la revisión del Senado de la República para su implementación.

Este cambio responde al interés superior de la niñez y busca eliminar obstáculos que enfrentan madres trabajadoras, tanto pasajeras como tripulantes de cabina.

La modificación a la Ley de Aviación Civil contempla que se pueda llevar leche materna aunque no se viaje con un infante, ampliando así los derechos de quienes optan por la lactancia y deben desplazarse por motivos laborales.

La reforma surge de la necesidad de conciliar la vida familiar y profesional de personas cuidadoras que tienen la necesidad de viajar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Hasta ahora, la restricción de transportar líquidos en vuelos nacionales —incluida la leche materna— se justificaba por lineamientos de seguridad aérea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado oficial subraya que el bienestar de niñas y niños debe estar en el centro de cualquier política pública, lo que obliga al Estado a garantizar condiciones adecuadas para la lactancia.

Hasta ahora, la restricción de transportar líquidos en vuelos nacionales —incluida la leche materna— se justificaba por lineamientos de seguridad aérea, que limitaban la cantidad de líquidos en el equipaje de mano a 100 ml.

Esta limitación afectaba especialmente a madres que necesitaban llevar leche materna para alimentar a sus hijos o por cuestiones de acopio, ya que no siempre podían viajar acompañadas de los menores. La reforma elimina esa barrera permitiendo el transporte de leche materna en mayores cantidades, independientemente de si la persona viaja con un infante.

Nueva perspectiva sobre la maternidad y los derechos laborales

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La iniciativa representa un paso hacia el reconocimiento del derecho de las madres a ejercer la maternidad en condiciones dignas (imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la sesión, el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz enfatizó que la iniciativa representa un paso hacia el reconocimiento del derecho de las madres a ejercer la maternidad en condiciones dignas. Según sus palabras, el dictamen no solo impacta a las aerolíneas o aeropuertos, sino que “debe convertirse en una política pública integral”.

El legislador señaló que, además de beneficiar a pasajeras, la medida busca mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector aéreo, sobre todo tripulantes y sobrecargos.

El objetivo es que puedan cumplir con sus responsabilidades profesionales sin sacrificar el cuidado de sus hijos.

Hacia una cultura de cuidados en México

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El dictamen también subraya la importancia de crear espacios dignos para la lactancia y dotar a las empresas y gobiernos de la infraestructura adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforma fue concebida como una muestra de sensibilidad institucional hacia la maternidad y la infancia. Se plantea como un mensaje político que impulsa a México a avanzar hacia una auténtica cultura de cuidados en todos los ámbitos, tanto públicos como privados.

El dictamen también subraya la importancia de crear espacios dignos para la lactancia y dotar a las empresas y gobiernos de la infraestructura adecuada.

Para los impulsores de la ley, la medida es solo el primer paso de una transformación más amplia en la protección de los derechos de quienes cuidan y de la niñez.

El Senado tendrá ahora la última palabra sobre esta reforma, que busca mejorar la vida de madres y niños mexicanos.

Una mujer embarazada con vestido azul y cárdigan gris camina por una pasarela de embarque acristalada con aviones visibles al fondo.
la medida es solo el primer paso de una transformación más amplia en la protección de los derechos de quienes cuidan y de la niñez (Imagen Ilustrativa Infobae)

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