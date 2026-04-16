Clima en México: se aproximan tormentas en estos estados

Estados del norte y noreste de México presentan alto riesgo de lluvias intensas y tormentas eléctricas en los próximos días. EFE/Daniel Ricardez

En los próximos días, se prevé un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, principalmente en el Norte y Noreste.

De acuerdo con reportes meteorológicos, se esperan precipitaciones que van de 5 a 25 milímetros en entidades donde los cambios de temperatura serán notorios.

Especialistas advierten que estas condiciones generan un ambiente inestable, con ráfagas de viento fuertes, descargas eléctricas y posibilidad de caída de granizo en zonas específicas.

El escenario climático actual propicia variaciones abruptas de temperatura y lluvias intensas en periodos cortos.

Estados con mayor riesgo de tormentas

El pronóstico señala que Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Durango son las entidades con mayor probabilidad de experimentar tormentas eléctricas y lluvias intensas durante esta semana.

Las precipitaciones pueden alcanzar hasta 25 milímetros en algunos puntos, acompañadas de ráfagas de viento y eventual caída de granizo.

Estas condiciones climáticas afectan tanto zonas urbanas como rurales, lo que puede provocar cortes de energía eléctrica y daños menores en infraestructura.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar actividades al aire libre durante la presencia de tormentas.

Se pide especial precaución en caminos y carreteras, debido a la posibilidad de encharcamientos y reducción de visibilidad por la lluvia y el viento.

En las áreas rurales, el sector agrícola podría verse afectado por la intensidad de las lluvias y el descenso repentino de las temperaturas, lo que representa un riesgo para cultivos y ganado.

Las precipitaciones pueden alcanzar hasta 25 milímetros. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Cambios bruscos de temperatura y recomendaciones

El ambiente inestable favorece descensos marcados de temperatura, sobre todo durante la madrugada.

Expertos en meteorología explican que el contraste entre aire cálido y frío propicia la formación de tormentas repentinas, principalmente en la frontera Norte del país.

Este fenómeno también incrementa la posibilidad de descargas eléctricas y vientos fuertes.

Las lluvias más intensas tienden a presentarse por la tarde y noche, por lo que se sugiere extremar precauciones en esos horarios.

Además, hay que considerar posibles afectaciones en el suministro eléctrico y en el tránsito local debido a la caída de árboles o anuncios publicitarios por la fuerza del viento.

Las autoridades municipales y estatales se mantienen en alerta para responder de inmediato ante cualquier emergencia derivada de las condiciones meteorológicas adversas.

En particular, la zona norte del país experimenta tormentas aisladas, en especial durante las tardes y noches, lo que incrementa el riesgo de afectaciones en áreas urbanas y rurales.