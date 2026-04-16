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Cuánto costará la palomera oficial de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′ en cines mexicanos

La película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway está a punto de estrenarse

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Capturas de pantalla (_jhonnnyups)
Capturas de pantalla (_jhonnnyups)

El diablo viste a la moda 2 se estrenará en cines mexicanos el próximo jueves 30 de abril. Los cinéfilos podrán adquirir entradas en formato tradicional, VIP, IMAX y más formatos, pues la cinta se planea como un gran acontecimiento cinematográfico.

A dos décadas del estreno original, la secuela reúne en pantalla a Meryl Streep como Miranda Priestly y Anne Hathaway como Andy Sachs, así como a Emily Blunt y Stanley Tucci.

La producción, nuevamente bajo la dirección de David Frankel, muestra a Miranda enfrentando el declive de la publicación Runway mientras Emily, convertida en directiva de una importante marca de lujo, controla los fondos publicitarios clave para la supervivencia de la revista. Andy retorna a Runway, planteando nuevas alianzas y rivalidades.

Meryl Streep, con pelo blanco y gafas de sol oscuras, junto a Emily Blunt, con pelo castaño y gafas de sol, ambas mirando al frente
Meryl Streep y Emily Blunt posan juntas con gafas de sol, alimentando la especulación sobre una posible secuela de 'El diablo viste a la moda'. (20th century fox)

En abril, Meryl Streep y Anne Hathaway visitaron la Ciudad de México para promocionar la secuela, lo que ocasionó gran interés entre seguidores y medios nacionales.

Por supuesto, las palomeras de la película en los cines ya están confirmadas. La cadena de cines de logo color azul confirmó que su palomera costará 450 pesos mexicanos y contendrá palomitas sabor mantequilla (con opción a cambiar de sabor por un aumento de precio de entre 20 y 25 pesos).

Habrá una venta exclusiva para “fanáticos y super fanáticos” el 29 de abril y una venta general para el 30 de abril, es decir, para el día del estreno.

¿De qué trata ‘El Diablo Viste a la Moda’? Resumen de la primera película para que estés listo para la secuela

El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)
El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)

El Diablo Viste a la Moda sigue a Andrea Sachs, una joven recién graduada que consigue empleo como asistente personal de Miranda Priestly, la poderosa directora de la revista de moda Runway. Aunque Andy no tiene interés en la moda, acepta el trabajo por la oportunidad de impulsar su carrera como periodista.

Desde el inicio, Andy enfrenta el ambiente competitivo y superficial de la industria. Miranda, conocida por su carácter frío y exigente, le asigna tareas imposibles y nunca muestra satisfacción. Andy lucha por adaptarse, pero poco a poco transforma su imagen y hábitos para cumplir con las expectativas. Esta transformación afecta su relación con su novio Nate y sus amigos, quienes sienten que Andy se aleja de su vida anterior.

A medida que avanza la historia, Andy se vuelve más eficiente y confiable, ganándose la confianza de Miranda. Descubre que el éxito en Runway tiene un alto costo personal y profesional. La presión y las exigencias la llevan a cuestionar sus prioridades y el tipo de persona en la que se está convirtiendo.

El punto de quiebre llega cuando Andy debe decidir si traiciona a una colega para complacer a Miranda. Finalmente, elige renunciar, recuperando su independencia y valores. Al final, Andy retoma el control de su vida y busca un camino profesional más alineado con sus principios, mientras Miranda reconoce, a su manera, el crecimiento de su exempleada.

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