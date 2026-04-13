Senado es notificado del viaje de Claudia Sheinbaum a España: esta es la fecha de partida

Sheinbaum notifica al Senado su viaje a España para participar en cumbre en defensa de la democracia.| (Crédito: Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, notificó oficialmente al Senado de la República su salida del país del 16 al 19 de abril para realizar una visita de trabajo a Barcelona, España, donde participará en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

El viaje, además de cumplir con un requisito constitucional, marca un momento clave en la relación bilateral con el gobierno encabezado por Pedro Sánchez, tras años de distanciamiento.

Notificación oficial al Senado por viaje de Claudia Sheinbaum a España

El aviso fue remitido a la Mesa Directiva del Senado, presidida por Laura Itzel Castillo Juárez, en cumplimiento del artículo 88 constitucional, que obliga al Ejecutivo a informar sobre sus salidas al extranjero.

Senado es notificado del viaje de Claudia Sheinbaum a España.

El documento, enviado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, detalla que la mandataria atenderá una invitación formal del gobierno español para participar en una cumbre internacional enfocada en la defensa de la democracia.

Cumbre en Barcelona: gobiernos progresistas y agenda internacional

Durante su estancia en Barcelona, Sheinbaum participará en un encuentro de líderes progresistas impulsado por organizaciones internacionales, en el que coincidirá con mandatarios como:

Luiz Inácio Lula da Silva

Gustavo Petro

Yamandú Orsi

La reunión busca articular una agenda global frente a desafíos como el avance de fuerzas conservadoras, la crisis del multilateralismo y la defensa de la justicia social.

Primer viaje presidencial a España en ocho años

La visita de Sheinbaum será la primera de un mandatario mexicano a territorio español desde 2018, cuando Enrique Peña Nieto realizó una gira oficial.

Sheinbaum asistirá a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona. EFE/Mario Guzmán

Este hecho adquiere relevancia debido a que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las relaciones diplomáticas entre ambos países atravesaron tensiones derivadas de diferencias sobre la interpretación histórica de la Conquista.

Del distanciamiento al acercamiento diplomático México-España

El conflicto bilateral tuvo como punto de quiebre la solicitud del gobierno mexicano para que Felipe VI ofreciera disculpas por los agravios cometidos durante la época colonial, lo que derivó incluso en una “pausa” en las relaciones en 2022.

Sin embargo, en meses recientes se han registrado señales de distensión:

Reconocimientos públicos desde España sobre abusos históricos

Intercambios culturales y académicos entre ambos países

Invitación de México al rey Felipe VI para el Mundial de 2026

Sheinbaum y Pedro Sánchez: posible encuentro clave

Aunque no se trata de una visita de Estado, el viaje abre la posibilidad de un primer acercamiento directo entre Sheinbaum y Pedro Sánchez desde que ambos coinciden como jefes de gobierno.

Sheinbaum podría reunirse con Pedro Sánchez durante cumbre en Barcelona. Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Este encuentro podría sentar las bases para relanzar la relación bilateral en ámbitos políticos, económicos y culturales, tras años de desencuentros.

Informe posterior y seguimiento del viaje presidencial

De acuerdo con la normatividad vigente, una vez concluida la gira, el Ejecutivo federal deberá enviar al Senado un informe detallado sobre los resultados, acuerdos alcanzados y beneficios derivados de la participación de México en la cumbre.

Este mecanismo busca garantizar la transparencia y rendición de cuentas en las actividades internacionales del gobierno.