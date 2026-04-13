México

Senado es notificado del viaje de Claudia Sheinbaum a España: esta es la fecha de partida

La asistencia a una cumbre en Barcelona ocurre tras un periodo de distanciamiento diplomático entre ambos países

Guardar
Sheinbaum notifica al Senado su viaje a España para participar en cumbre en defensa de la democracia.| (Crédito: Presidencia)
Sheinbaum notifica al Senado su viaje a España para participar en cumbre en defensa de la democracia.| (Crédito: Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, notificó oficialmente al Senado de la República su salida del país del 16 al 19 de abril para realizar una visita de trabajo a Barcelona, España, donde participará en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

El viaje, además de cumplir con un requisito constitucional, marca un momento clave en la relación bilateral con el gobierno encabezado por Pedro Sánchez, tras años de distanciamiento.

Notificación oficial al Senado por viaje de Claudia Sheinbaum a España

El aviso fue remitido a la Mesa Directiva del Senado, presidida por Laura Itzel Castillo Juárez, en cumplimiento del artículo 88 constitucional, que obliga al Ejecutivo a informar sobre sus salidas al extranjero.

Senado es notificado del viaje de Claudia Sheinbaum a España.
Senado es notificado del viaje de Claudia Sheinbaum a España.

El documento, enviado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, detalla que la mandataria atenderá una invitación formal del gobierno español para participar en una cumbre internacional enfocada en la defensa de la democracia.

Cumbre en Barcelona: gobiernos progresistas y agenda internacional

Durante su estancia en Barcelona, Sheinbaum participará en un encuentro de líderes progresistas impulsado por organizaciones internacionales, en el que coincidirá con mandatarios como:

  • Luiz Inácio Lula da Silva
  • Gustavo Petro
  • Yamandú Orsi

La reunión busca articular una agenda global frente a desafíos como el avance de fuerzas conservadoras, la crisis del multilateralismo y la defensa de la justicia social.

Primer viaje presidencial a España en ocho años

La visita de Sheinbaum será la primera de un mandatario mexicano a territorio español desde 2018, cuando Enrique Peña Nieto realizó una gira oficial.

Sheinbaum asistirá a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona. EFE/Mario Guzmán
Sheinbaum asistirá a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona. EFE/Mario Guzmán

Este hecho adquiere relevancia debido a que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las relaciones diplomáticas entre ambos países atravesaron tensiones derivadas de diferencias sobre la interpretación histórica de la Conquista.

Del distanciamiento al acercamiento diplomático México-España

El conflicto bilateral tuvo como punto de quiebre la solicitud del gobierno mexicano para que Felipe VI ofreciera disculpas por los agravios cometidos durante la época colonial, lo que derivó incluso en una “pausa” en las relaciones en 2022.

Sin embargo, en meses recientes se han registrado señales de distensión:

  • Reconocimientos públicos desde España sobre abusos históricos
  • Intercambios culturales y académicos entre ambos países
  • Invitación de México al rey Felipe VI para el Mundial de 2026

Sheinbaum y Pedro Sánchez: posible encuentro clave

Aunque no se trata de una visita de Estado, el viaje abre la posibilidad de un primer acercamiento directo entre Sheinbaum y Pedro Sánchez desde que ambos coinciden como jefes de gobierno.

Sheinbaum podría reunirse con Pedro Sánchez durante cumbre en Barcelona. Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
Sheinbaum podría reunirse con Pedro Sánchez durante cumbre en Barcelona. Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Este encuentro podría sentar las bases para relanzar la relación bilateral en ámbitos políticos, económicos y culturales, tras años de desencuentros.

Informe posterior y seguimiento del viaje presidencial

De acuerdo con la normatividad vigente, una vez concluida la gira, el Ejecutivo federal deberá enviar al Senado un informe detallado sobre los resultados, acuerdos alcanzados y beneficios derivados de la participación de México en la cumbre.

Este mecanismo busca garantizar la transparencia y rendición de cuentas en las actividades internacionales del gobierno.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumEspañaSenado de MéxicoBarcelonaViajePolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Suprema Corte defiende datos personales en poder de los partidos políticos y los sindicatos

El tribunal determinó que la regulación de la información corresponde únicamente al gobierno federal

Suprema Corte defiende datos personales en poder de los partidos políticos y los sindicatos

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy lunes 13 de abril: manifestantes cierran Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy lunes 13 de abril: manifestantes cierran Paseo de la Reforma

Eiza González descubrió triple padecimiento ginecológico al intentar congelar sus óvulos: “El cuerpo se resquebraja”

La protagonista de ‘Ambulancia’ detalla cómo personal médico minimizó sus síntomas durante años, hasta que, a partir de los 30, obtuvo finalmente el diagnóstico de tres trastornos que transformaron su salud y vida

Eiza González descubrió triple padecimiento ginecológico al intentar congelar sus óvulos: “El cuerpo se resquebraja”

Así es la nueva sala de hemodiálisis del IMSS en Azcapotzalco

En menos de un mes, la clínica ha realizado 200 sesiones para 49 personas y proyecta atender la creciente demanda por enfermedades renales

Así es la nueva sala de hemodiálisis del IMSS en Azcapotzalco

Advierte presidenta de la Cámara de Diputados sobre posible filtración en exámenes del INE

La elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral enfrenta cuestionamientos y llamados a garantizar legalidad

Advierte presidenta de la Cámara de Diputados sobre posible filtración en exámenes del INE
MÁS NOTICIAS

NARCO

Encuentran con vida al presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y a su padre

Encuentran con vida al presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y a su padre

Desaparece Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco, tras el secuestro de su padre

Con un Black Mamba para operaciones especiales: Fiscalía de Michoacán incorpora 4 vehículos blindados para combatir a cárteles

El narcotráfico en México tiene aterrados a los Aguilar y a Christian Nodal

De extorsión a estafas: estos son los cinco cárteles que podrían fortalecer sus negocios durante el Mundial 2026, según experto

ENTRETENIMIENTO

Eiza González descubrió triple padecimiento ginecológico al intentar congelar sus óvulos: “El cuerpo se resquebraja”

Eiza González descubrió triple padecimiento ginecológico al intentar congelar sus óvulos: “El cuerpo se resquebraja”

Santa Fe Klan presume su relación con Camila Zamorano en redes sociales

Enjambre apuesta todo en concierto masivo: el anuncio que sacude a sus fans en CDMX

Quién es 008RACCA, el joven mexicano que conquista las listas musicales con el sencillo viral ‘Amantes’

Boda presidencial: María Calderón Zavala, hija de Felipe y Margarita, se casa a fin de año, ¿quién es su prometido?

DEPORTES

José Ramón Fernández presenta su libro “El Protagonista”: así afronta el tema de David Faitelson

José Ramón Fernández presenta su libro “El Protagonista”: así afronta el tema de David Faitelson

Canelo Álvarez recibe advertencia previo a su pelea del 12 de septiembre: “Lo vamos a vencer”

Diablos Rojos del México: así sería su lineup titular para defender el campeonato en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Rumbo al Mundial 2026: así fue la primera participación de Panamá en las Copas del Mundo

Atlético de Madrid vs Barcelona: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la UEFA Champions League desde México