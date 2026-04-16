Garbanzos asados: el snack crujiente que aporta proteína, fibra y sabor

Una botana mexicana se reinventa como opción saludable y versátil en cada reunión

Tazón de cerámica con garbanzos asados, cubiertos de perejil fresco y sal. Una cuchara de madera descansa en el bol sobre una mesa de madera
Un bol de garbanzos asados puede transformar cualquier tarde de antojo en una experiencia distinta. El aroma tostado y el crujir al morder evocan recuerdos de mercados, lo que lo convierte en una botana fácil y rendidora que se volvió favorita en hogares mexicanos que buscan algo práctico y nutritivo para picar.

En México, los garbanzos asados se preparan como snack saludable para reemplazar frituras y botanas industrializadas. Se disfrutan en reuniones, cumpleaños o como opción para llevar en la mochila. Además, permiten controlar ingredientes, especias y el nivel de sal, adaptándose al gusto de cada persona.

Receta de garbanzos asados

Los garbanzos asados son simplemente garbanzos cocidos, secados y condimentados, que se hornean hasta lograr una textura crocante y dorada. Se mezclan con aceite y especias al gusto, y se convierten en una botana versátil y sin aditivos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  1. 400 gr de garbanzos cocidos (pueden ser de lata o hervidos en casa)
  2. 2 cucharadas de aceite (girasol, maíz u oliva)
  3. 1 cucharadita de sal fina
  4. 1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado
  5. 1/2 cucharadita de comino molido
  6. 1/2 cucharadita de chile en polvo (opcional, para un toque picante)
  7. 1/2 cucharadita de ajo en polvo

Cómo hacer garbanzos asados, paso a paso

  1. Escurrir y enjuagar los garbanzos si son de lata. Si son caseros, asegurarse de que estén bien cocidos y tiernos.
  2. Secar muy bien los garbanzos con un repasador o papel de cocina. Este paso es clave para que queden crocantes.
  3. Precalentar el horno a 200°C.
  4. Mezclar los garbanzos con el aceite y todos los condimentos en un bol. Asegurarse de que queden bien impregnados.
  5. Distribuir los garbanzos en una sola capa sobre una placa para horno, separando bien los granos.
  6. Llevar al horno y cocinar por 40 minutos, removiendo cada 10-15 minutos para que se doren parejos y evitar que se quemen.
  7. Probar uno para chequear el punto: deben sentirse crocantes, no blandos. Si falta crocancia, dejar 5 a 10 minutos más.
  8. Retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de guardar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como snack.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180
  • Grasas: 6 gr
  • Carbohidratos: 22 gr
  • Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los garbanzos asados se pueden guardar hasta 5 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente, en lugar seco y fresco. Si se ablandan, pueden darse un golpe más de horno para recuperar crocancia.

