Garbanzos asados: el snack crujiente que aporta proteína, fibra y sabor

Un bol de garbanzos asados puede transformar cualquier tarde de antojo en una experiencia distinta. El aroma tostado y el crujir al morder evocan recuerdos de mercados, lo que lo convierte en una botana fácil y rendidora que se volvió favorita en hogares mexicanos que buscan algo práctico y nutritivo para picar.
En México, los garbanzos asados se preparan como snack saludable para reemplazar frituras y botanas industrializadas. Se disfrutan en reuniones, cumpleaños o como opción para llevar en la mochila. Además, permiten controlar ingredientes, especias y el nivel de sal, adaptándose al gusto de cada persona.
Receta de garbanzos asados
Los garbanzos asados son simplemente garbanzos cocidos, secados y condimentados, que se hornean hasta lograr una textura crocante y dorada. Se mezclan con aceite y especias al gusto, y se convierten en una botana versátil y sin aditivos.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 55 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 40 minutos
Ingredientes
- 400 gr de garbanzos cocidos (pueden ser de lata o hervidos en casa)
- 2 cucharadas de aceite (girasol, maíz u oliva)
- 1 cucharadita de sal fina
- 1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado
- 1/2 cucharadita de comino molido
- 1/2 cucharadita de chile en polvo (opcional, para un toque picante)
- 1/2 cucharadita de ajo en polvo
Cómo hacer garbanzos asados, paso a paso
- Escurrir y enjuagar los garbanzos si son de lata. Si son caseros, asegurarse de que estén bien cocidos y tiernos.
- Secar muy bien los garbanzos con un repasador o papel de cocina. Este paso es clave para que queden crocantes.
- Precalentar el horno a 200°C.
- Mezclar los garbanzos con el aceite y todos los condimentos en un bol. Asegurarse de que queden bien impregnados.
- Distribuir los garbanzos en una sola capa sobre una placa para horno, separando bien los granos.
- Llevar al horno y cocinar por 40 minutos, removiendo cada 10-15 minutos para que se doren parejos y evitar que se quemen.
- Probar uno para chequear el punto: deben sentirse crocantes, no blandos. Si falta crocancia, dejar 5 a 10 minutos más.
- Retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de guardar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones como snack.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180
- Grasas: 6 gr
- Carbohidratos: 22 gr
- Proteínas: 7 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los garbanzos asados se pueden guardar hasta 5 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente, en lugar seco y fresco. Si se ablandan, pueden darse un golpe más de horno para recuperar crocancia.