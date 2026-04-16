Senadora panista advierte riesgo de “catástrofe” en tramo Cancún–Tulum del Tren Maya

Diputada del PAN atiende llamada en plena conducción de sesión.

La discusión sobre la seguridad del Tren Maya se reactivó luego de que la senadora del PAN, Mayuli Latifa Martínez Simón, advirtiera sobre posibles hundimientos en el Tramo 5 Sur, que conecta Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

La legisladora planteó la necesidad de evaluar la operación en ese segmento como medida preventiva ante eventuales riesgos.

Señalamientos sobre la estabilidad del Tramo 5 del Tren Maya

Durante una conferencia, la senadora expresó preocupaciones sobre la infraestructura, al considerar que el terreno podría no ser adecuado para soportar la carga del sistema ferroviario.

En ese contexto, hizo un llamado a revisar las condiciones del tramo y evitar escenarios que pudieran comprometer la seguridad de los usuarios.

Sus declaraciones se suman a reportes recientes que apuntan a posibles irregularidades en la estructura, particularmente en zonas elevadas del trayecto.

Condiciones del suelo en la Riviera Maya bajo análisis

Especialistas han señalado que el Tramo 5 atraviesa un suelo kárstico, característico de la región, compuesto por roca caliza con alta porosidad y presencia de cavernas y ríos subterráneos.

Entre los aspectos técnicos que han sido mencionados en reportes y monitoreos se encuentran:

Asentamientos diferenciales en algunos pilotes

Exposición de materiales a humedad constante del subsuelo

Retos en la consolidación del concreto en cavidades naturales

Trabajos de reforzamiento en ciertas columnas

Estas condiciones forman parte del análisis sobre la viabilidad estructural del proyecto en esa zona.

Reportes técnicos y llamados a revisión independiente

Las alertas también han sido documentadas por especialistas y organizaciones civiles.

El ingeniero Wilberth Esquivel ha difundido material sobre trabajos de reforzamiento en la zona, mientras que colectivos ambientalistas han señalado cambios en el subsuelo y en la estabilidad de la infraestructura.

En este contexto, distintas voces han planteado la conveniencia de realizar peritajes independientes para contar con una evaluación técnica integral del tramo.

Antecedentes operativos del Tren Maya

El debate ocurre en un contexto donde el proyecto ha registrado incidentes operativos en años recientes, incluyendo un descarrilamiento en 2025 en el tramo de Izamal.

Estos antecedentes han sido retomados por actores políticos y especialistas al discutir las condiciones actuales del sistema.

Asimismo, se ha señalado que algunos ajustes en el diseño, como la construcción de viaductos elevados, se implementaron durante la ejecución del proyecto.

Postura del Gobierno federal ante los señalamientos

Ante las denuncias, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se llevará a cabo una revisión técnica del tramo en coordinación con autoridades del sector infraestructura.

Hasta el momento, la operación del Tren Maya continúa, mientras se desarrollan los análisis correspondientes.

El gobierno ha señalado la importancia de verificar la información y garantizar la seguridad del sistema.

Consideraciones ambientales en la zona del proyecto

El Tramo 5 se ubica en una región con alta sensibilidad ambiental, donde se encuentra el sistema de cuevas Sac Actún.

Organizaciones han advertido sobre posibles afectaciones al ecosistema derivadas de la construcción y operación del proyecto.

Entre los puntos señalados se encuentran la interacción de la infraestructura con ríos subterráneos y la necesidad de mantener medidas de protección ambiental en la zona.

Propuestas y acciones planteadas

En este contexto, la senadora Martínez Simón anunció que impulsará un exhorto para solicitar a autoridades federales:

La revisión técnica del Tramo 5 del Tren Maya

Inspecciones en materia ambiental

Evaluación de riesgos estructurales

Análisis sobre las condiciones de operación del sistema

El desarrollo del Tren Maya, uno de los principales proyectos de infraestructura del país, continúa bajo revisión y debate público, particularmente en lo relacionado con su seguridad, impacto ambiental y viabilidad técnica en zonas de alta complejidad geológica.