Kenia López Rabadán pide a gobierno de Sheinbaum prevenir tragedias ante escándalo por hundimiento de pilotes del Tren Maya

Kenia López Rabadán pidió garantías de seguridad para la construcción del Tren Maya. (Foto: Cámara de Diputados/redes sociales)

Luego de que el pasado 7 de abril se hiciera viral un video donde un conductor graba el apuntalamiento de pilotes en la sección 5 del Tren Maya, asegurando un inminente hundimiento, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reiteró que es necesario asegurar la estabilidad de esta estructura para proteger a la población.

Garantías para evitar una tragedia

La estabilidad estructural de esta obra debe buscar prevenir cualquier riesgo, el cual pueda derivar en una tragedia como la de hace unos meses en el ferrocarril transístmico, con 14 víctimas mortales, recordó la legisladora:

“La ciudadanía tiene derecho a conocer las condiciones de seguridad, estabilidad y viabilidad del proyecto, así como las acciones que se están implementando para garantizar su integridad”.

La diputada presidenta consideró imprescindible que las autoridades competentes proporcionen información completamente transparente sobre el estado actual de la obra, tras la difusión de posibles hundimientos en pilotes del Tramo 5 del Tren Maya y los trabajos de apuntalamiento efectuados por elementos del Ejército mexicano en áreas de cenotes y cavernas.

“Es indispensable que se realicen todas las acciones de ingeniería necesarias para asegurar la estabilidad estructural del Tren Maya y salvaguardar la vida de las personas, bajo los más altos estándares de seguridad”, comentó.

Denuncian hundimiento de pilotes en el Tren maya.

Sheinbaum aseguró que pediría dictamen técnico

Durante la conferencia La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la revisión detallada y el dictamen técnico para confirmar las condiciones del tramo reportado ya fueron solicitados.

Solicitó al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), especialista en estructuras, mantener una reunión con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional con el objetivo de analizar la denuncia y elaborar un dictamen técnico:

“No hay ningún problema en este momento con el Tren Maya. De todas maneras, le pedí que hiciera esta revisión particular, para que pueda darse un dictamen técnico”.

Revelan video con supuesto hundimiento del Tren Maya

Un video difundido en redes sociales, el cual fue grabado por un ingeniero de Quintana Roo reveló que ingenieros del Ejercito Mexicano se encuentran trabajando en el Tramo 5 del Tren Maya.

El hombre se acerca a la construcción donde personal le pide no grabar por ser una zona federal y aunque él pregunta por los trabajos que están realizando, no obtiene ningún dato. Al insistir, le pidieron que se retirara del lugar y que de seguir grabando debería mostrar su permiso para grabar.

“Hay hundimiento de pilotes, son 7 mil, ¿cómo va a estar este tramo dentro de un año?”, cuestiona el ingeniero.

Ante la negativa de grabación por parte de los trabajadores, la presidenta aseguró que hay libertad de expresión:

“No deberían de haberle pedido que borrara el video, se puede publicar cualquier video, hay libertad de expresión en México”.