Secretario de Hacienda de México dialoga con titular del Tesoro de EEUU sobre T-MEC, narcotráfico y economía

México y Estados Unidos avanzan en una agenda común centrada en economía, seguridad y minerales estratégicos.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, sostuvo ayer martes 14 de abril una reunión con el titular del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en el marco de las negociaciones rumbo a la revisión del T-MEC.

Este proceso deberá concretarse en el primer semestre de 2026, con fecha límite el 1 de julio, como parte de la evaluación obligatoria del acuerdo seis años después de su entrada en vigor.

Las conversaciones técnicas entre ambos países iniciaron desde marzo.

Cooperación económica y minerales críticos, en el centro del diálogo

Durante el encuentro, los funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre la relación económica bilateral, destacando el avance del Plan de Acción entre México y Estados Unidos en materia de minerales críticos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos destacó la importancia de reforzar la cooperación financiera con México.

México busca consolidarse como proveedor estratégico de recursos como litio, cobre y zinc, fundamentales para industrias tecnológicas y energéticas, en un contexto global de alta demanda.

Combate a finanzas ilícitas y narcotráfico, prioridad compartida

Otro de los ejes relevantes fue la coordinación para enfrentar el financiamiento ilícito.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de reforzar mecanismos conjuntos para detectar y frenar operaciones vinculadas al crimen organizado.

En este sentido, el gobierno estadounidense reiteró la importancia de mantener una colaboración estrecha con México para combatir el narcotráfico desde el ámbito financiero.

Sanciones a red criminal coinciden con reunión bilateral

El encuentro se dio en paralelo al anuncio de sanciones por parte de autoridades estadounidenses contra personas y empresas relacionadas con el Cártel del Noreste.

Las autoridades de Estados Unidos mantienen investigaciones sobre redes criminales vinculadas al narcotráfico. Crédito: SSPC

Las medidas incluyen el bloqueo de activos y restricciones a transacciones, lo que refuerza el contexto de cooperación binacional en materia de seguridad.

Perspectivas rumbo a la revisión comercial del tratado

Además de los temas económicos y de seguridad, los funcionarios analizaron el panorama de la próxima revisión del T-MEC, en un entorno donde Estados Unidos ha planteado posibles modificaciones al acuerdo.

México ha insistido en la importancia de preservar el tratado como base de la integración regional, mientras continúan los diálogos que más adelante incluirán a Canadá.

Temas abordados en la reunión bilateral

Durante el encuentro, los funcionarios dialogaron y profundizaron en diversos puntos de la agenda común, entre ellos:

La cooperación económica entre México y Estados Unidos y sus prioridades actuales

El desarrollo del Plan de Acción bilateral sobre minerales críticos

La estrategia conjunta para combatir las finanzas ilícitas

Los mecanismos de colaboración en la lucha contra el narcotráfico

Las perspectivas y avances rumbo a la revisión del T-MEC en 2026

El análisis de asuntos regionales y financieros de interés mutuo

En la reunión bilateral se abordaron temas económicos, financieros y de seguridad entre México y Estados Unidos. Crédito: Defensa

Un diálogo clave en un momento estratégico

La reunión entre Édgar Amador Zamora y Scott Bessent se da en un momento decisivo para la relación bilateral, marcado por la próxima revisión del T-MEC y los retos compartidos en materia de seguridad y economía.

El fortalecimiento del diálogo y la coordinación en temas estratégicos refleja la intención de ambos países de mantener una relación sólida, en medio de un entorno internacional complejo y de crecientes presiones en sectores clave como el comercio, la energía y la seguridad financiera.