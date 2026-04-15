México

Revisión del T-MEC avanza bajo un panorama de incertidumbre, aseguran especialistas de la UNAM

La falta de acuerdo entre los tres países antes del 1 de julio podría afectar decisiones de inversión en una región con comercio trilateral estimado en 1.4 billones de dólares

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EEUU ya interpuso siete recursos de revisión hacia México en el marco del T-MEC (Reuters)
T-MEC

El proceso de revisión del T-MEC presenta ambigüedades que generan incertidumbre sobre su alcance, advirtió el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Reyes Díaz. Explicó que no está claro hasta qué punto los ajustes pueden realizarse sin convertirse en una modificación de fondo, lo que implicaría pasar por instancias legislativas nacionales.

En este contexto, subrayó que el objetivo debe centrarse en corregir aspectos específicos para dar continuidad al acuerdo comercial, sin alterar su esencia.

Asimismo, el especialista destacó que, por primera vez dentro del derecho comercial internacional, los derechos laborales forman parte del texto principal de un tratado de libre comercio, con mecanismos de ejecución vinculantes. Sin embargo, persisten las brechas estructurales, especialmente en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), cuya aplicación no es simétrica entre México, Estados Unidos y Canadá, concentrándose en el sector automotriz, dejando de lado otros como el agrícola y el minero.

Alertó que, si no se alcanza un acuerdo entre los tres países antes del 1 de julio, podría activarse un mecanismo de revisión anual que generaría incertidumbre jurídica y afectaría decisiones de inversión en una región con un comercio trilateral estimado en 1.4 billones de dólares.

T-MEC
Acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. (Foto: Shutterstock)

Beneficios del T-MEC y avances en la integración regional

Por su parte, la investigadora Aleida Hernández Cervantes destacó que, pese al contexto de tensiones, el T-MEC ha fortalecido la integración económica. Entre 2019 y 2024, las exportaciones de México hacia Estados Unidos crecieron 38% y hacia Canadá 32%, reflejando un alto nivel de interdependencia regional.

Además, sectores estratégicos como el automotriz y el electrónico han mostrado un desempeño relevante, consolidando al país como un socio clave en el comercio norteamericano.

En 2025, el país se posicionó como el principal destino de las exportaciones estadounidenses y se mantuvo como su principal proveedor.

La especialista también subrayó avances en materia laboral, derivados del tratado y de la reforma en México, como mejoras en la libertad sindical y en la impartición de justicia en la industria del trabajo. No obstante, consideró necesario fortalecer el MLRR, ampliar su alcance a los tres países y consolidar los sistemas de inspección y justicia para garantizar su efectividad.

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