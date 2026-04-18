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Ángela Aguilar habría abandonado casa de Christian Nodal en medio de su crisis matrimonial

El periodista Javier Ceriani señala que Aneliz y Pepe Aguilar estarían furiosos ante la supuesta humillación a su hija por parte del sonorense

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Ángela Aguilar y Christian Nodal atraviesan una fuerte crisis matrimonial. (Infobae)
Ángela Aguilar y Christian Nodal atraviesan una fuerte crisis matrimonial. (Infobae)

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal atraviesa su momento más delicado desde que se casaron. De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, la cantante habría abandonado la casa que compartía con el sonorense en Houston, tras la crisis detonada por la polémica del videoclip “Un vals” y el surgimiento de rumores sobre una presunta infidelidad.

¿Ángela Aguilar y Nodal se van a divorciar?

Según Ceriani, Ángela Aguilar dejó la residencia matrimonial el martes 14 de abril y se refugió en el rancho de su madre, Aneliz, ubicada en Magnolia, en Texas.

El comunicador señala que fuentes cercanas al entorno familiar aseguran que Ángela tomó la decisión tras sentirse humillada por la elección de la modelo Dagna Mata para protagonizar el nuevo clip del Forajido, señalada por el parecido físico con Cazzu, expareja de Nodal, y que causó revuelo en redes sociales.

Primer plano en blanco y negro de Christian Nodal con tatuajes faciales, y Ángela Aguilar en un vestido de encaje, con su mano anillada sobre la mejilla de Nodal
Los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar aparecen juntos en una fotografía del día de su boda. (Instagram)

El periodista sostiene que el enojo de la familia Aguilar, especialmente de sus padres, Pepe Aguilar y Aneliz, fue inmediato y llevó a que se le pidiera a Ángela alejarse del entorno de Nodal mientras se resuelve el conflicto.

Ceriani afirma que la familia Aguilar ha asumido el control de la situación y que Pepe Aguilar será quien negocie directamente con Christian Nodal para definir los términos de una eventual reconciliación o separación.

La instrucción a Ángela sería no regresar a la casa hasta que existan condiciones claras: “No es Ángela la que va a resolver este matrimonio, no es Aneliz, es Pepe el elegido por la familia. Tienen a la hija en cautiverio en el rancho y van a negociar como si fuera una pieza de ajedrez”, afirmó Ceriani.

Cabe apuntar que Ángela Aguilar no ha hecho apariciones ni posteos en sus redes sociales desde que estalló la polémica de “Un vals”. Solo un comunicado compartido en las redes de la familia Aguilar abogó por respeto a su persona en medio del escándalo.

Acusaciones de infidelidad, crisis financiera y tensiones familiares

Ángela Aguilar
(@nodal)

En su transmisión en vivo realizada el viernes por la noche, Javier Ceriani también aseguró que la crisis entre la pareja no se limita al tema del videoclip y la modelo. Mencionó la existencia de una supuesta amante dominicana de Nodal, con quien el cantante tendría una relación en Miami desde hace varios años.

“El día martes, yo te cuento que Christian Nodal tiene una amante dominicana que conoce hace muchísimos años. El día martes te mostré el edificio de Miami donde Nodal asistía con su chófer a visitar una amante dominicana... la conoce hace muchísimos años”, relató el periodista.

Este señalamiento, junto con las críticas públicas y las presiones económicas que estaría enfrentando Nodal, habría intensificado el desgaste matrimonial.

Ceriani sostiene que, ante dicho panorama, el padre de Nodal, Jaime González, decidió tomar medidas para “blindar” el dinero del cantante al registrar el nombre de su hijo bajo su poder.

Pepe Aguilar
Pepe Aguilar estaría buscando una solución ante el escándalo. (Facebook Pepe Aguilar / Christian Nodal)

El periodista recordó que, según sus fuentes, existe un acuerdo prenupcial firmado antes de la boda civil en Cuernavaca, que estipula consecuencias económicas si Nodal es infiel antes de cumplir tres años de matrimonio. “Recuerden que les dije que la boda de Cuernavaca tenía un contrato prenupcial de Pepe Aguilar, que Nodal tenía que aguantar tres años y no serle infiel, si no, iba a haber una multa millonaria”.

La pareja está por cumplir dos años juntos y, de acuerdo con el periodista, este sería un periodo crítico, ya que Nodal no ha mantenido relaciones estables que superen ese plazo: “Christian Nodal no aguanta más de dos años con una mujer; el amor se le va, la pasión se le va y necesita otro mujerón. Christian Nodal no ha tenido nunca en su vida noviazgos largos, no le duran las mujeres, no le duran las parejas porque es enamoradizo. Y entonces primero le gusta un árbol y después le gusta una roca y después le gusta la roca de vuelta y Nodal es inestable emocionalmente”.

Ceriani también reveló que Nodal dejó de seguir a su suegra, Aneliz, en redes sociales, un gesto que interpretó como síntoma de la ruptura familiar y del nivel de conflicto interno.

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