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Senador Enrique Vargas perfila regreso a Huixquilucan: buscará candidatura a la alcaldía en 2027

Actualmente el municipio mexiquense es gobernado por su esposa, Romina Contreras

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Enrique Vargas Huixquilucan Elecciones 2027 Edomex
El senador por el PAN, Enrique Vargas, anunció que buscará ser alcalde de Huixquilucan en 2027 (Redes)

El senador por el Estado de México, Enrique Vargas Del Villar, anunció su intención de regresar a la política local al confirmar que buscará la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) para la presidencia municipal de Huixquilucan en las elecciones del próximo año.

Durante un encuentro con empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y representantes de 16 cámaras de comercio, el legislador subrayó la fortaleza económica y social de su municipio, así como los avances logrados en los últimos años, “gracias a una estrategia de gobierno basada en la continuidad y la coordinación institucional”.

Vargas del Villar destacó particularmente el trabajo conjunto con la actual alcaldesa y esposa, Romina Contreras, con quien —aseguró— se ha mantenido una línea de acción enfocada en mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante programas sociales, inversión en infraestructura y fortalecimiento de la seguridad pública.

“El crecimiento de Huixquilucan no es casualidad, es resultado de años de trabajo constante, planeación estratégica y cercanía con la ciudadanía”, expresó el senador ante el sector empresarial, al tiempo que reiteró su compromiso de consolidar los logros alcanzados y proyectar al municipio como un referente nacional.

Se postula por respaldo ciudadano

Palacio municipal de Huixquilucan
Enrique Vargas ya gobernó en dos ocasiones el municipio de Huixquilucan (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El panista, quien ya se desempeñó en dos ocasiones como alcalde de Huixquilucan, enfatizó que su eventual candidatura responde a una demanda ciudadana que busca dar continuidad a un modelo de gobierno que ha generado resultados tangibles.

En ese sentido, aseguró contar con una sólida base de apoyo social y político que lo posiciona como uno de los perfiles más competitivos de su partido.

De acuerdo con Vargas del Villar, en la última década Huixquilucan ha registrado un crecimiento significativo en diversos rubros.

Asimismo, señaló que el municipio se ha consolidado como uno de los más importantes no solo del Estado de México, sino del país, debido a su dinamismo económico y su capacidad de atracción de inversiones.

En el ámbito político, su eventual postulación podría fortalecer al PAN en uno de sus principales bastiones electorales en la entidad mexiquense, donde el partido ha mantenido presencia constante en los últimos 10 años.

Por su parte, representantes empresariales presentes en el encuentro reconocieron la estabilidad y condiciones favorables que ofrece Huixquilucan para el desarrollo económico.

Aunque aún no inicia formalmente el proceso electoral, el anuncio de Enrique Vargas marca el inicio de los movimientos políticos rumbo a la renovación de alcaldías en el Edomex, donde distintos diputados locales y federales comienzan a perfilar sus aspiraciones.

La definición de candidaturas dentro del PAN se prevé para los próximos meses, en un contexto donde la competencia interna y las alianzas jugarán un papel determinante en la configuración del escenario electoral de 2027.

En tanto, Vargas del Villar continuará con su agenda legislativa, sin descuidar su presencia en Huixquilucan, donde mantiene una estrecha relación con distintos sectores sociales y económicos.

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