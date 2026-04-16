México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: revelan calendario tentativo de mayo para las beneficiarias

Las beneficiarias recibirán su siguiente depósito de 3 mil 100 pesos el próximo mes

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Programa Pensión Mujeres Bienestar
La Pensión Mujeres Bienestar es una política social implementada por el gobierno de México desde comienzos de 2025 (Presidencia)

La Pensión Mujeres Bienestar es una política social implementada por el gobierno de México desde comienzos de 2025, orientada a brindar apoyo a la población adulta femenina del país.

La iniciativa se encuentra disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana y está destinada a mujeres que tengan entre 60 y 65 años. Cada una de las beneficiarias accede a un apoyo económico de carácter bimestral, entregado directamente mediante la tarjeta del Bienestar.

El fin de esta pensión consiste en reconocer la labor de las mujeres a lo largo de su vida, debido a que históricamente han asumido de manera desigual las responsabilidades del hogar y el cuidado familiar, tareas que suelen permanecer invisibilizadas y sin valoración social.

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Calendario tentativo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar

Aunque las autoridades no han dado a conocer las fechas del próximo depósito, se espera que los beneficiarios reciban su próximo pago en mayo. A continuación, se a revelando una agenda tentativa de cómo se entregarán los recursos.

  • Letra A - Lunes 4 de mayo de 2026
  • Letra B - Martes 5 de mayo de 2026
  • Letra C - Miércoles 6 de mayo de 2026
  • Letra C - Jueves 7 de mayo de 2026
  • Letra D, E, F - Viernes 8 de mayo de 2026
  • Letra G - Lunes 11 de mayo de 2026
  • Letra G - Martes 12 de mayo de 2026
  • Letras H, I, J, K - Miércoles 13 de mayo de 2026
  • Letra L - Jueves 14 de mayo de 2026
  • Letra M - Viernes 15 de mayo de 2026
  • Letra M - Martes 19 de mayo de 2026
  • Letras N, Ñ, O - Miércoles 20 de mayo de 2026
  • Letras P, Q - Jueves 21 de mayo de 2026
  • Letra R - Viernes 22 de mayo de 2026
  • Letra R - Lunes 25 de mayo de 2026
  • Letra S - Martes 26 de mayo de 2026
  • Letras T, U, V - Miércoles 27 de mayo de 2026
  • Letras W, X, Y, Z - Jueves 28 de mayo de 2026
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Mientras tanto, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales verificadas de la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

¿Cómo saber si ya me llegó el dinero de la pensión?

El calendario oficial permite a los beneficiarios identificar el día exacto en que recibirán el monto de las pensiones, lo que facilita la planificación de sus gastos y aclara inquietudes sobre la disponibilidad de fondos.

Para quienes buscan información sobre sus depósitos, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, tras descargarla en Google Play Store o App Store. La plataforma digital asegura la protección de los datos y agiliza la consulta.

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Además, los usuarios que prefieren una alternativa presencial pueden acudir a los cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar y, tras insertar la tarjeta, consultar su saldo siguiendo las instrucciones del sistema.

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