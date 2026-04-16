Pensión Mujeres Bienestar 2026: revelan calendario tentativo de mayo para las beneficiarias

La Pensión Mujeres Bienestar es una política social implementada por el gobierno de México desde comienzos de 2025, orientada a brindar apoyo a la población adulta femenina del país.
La iniciativa se encuentra disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana y está destinada a mujeres que tengan entre 60 y 65 años. Cada una de las beneficiarias accede a un apoyo económico de carácter bimestral, entregado directamente mediante la tarjeta del Bienestar.
El fin de esta pensión consiste en reconocer la labor de las mujeres a lo largo de su vida, debido a que históricamente han asumido de manera desigual las responsabilidades del hogar y el cuidado familiar, tareas que suelen permanecer invisibilizadas y sin valoración social.
Calendario tentativo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar
Aunque las autoridades no han dado a conocer las fechas del próximo depósito, se espera que los beneficiarios reciban su próximo pago en mayo. A continuación, se a revelando una agenda tentativa de cómo se entregarán los recursos.
- Letra A - Lunes 4 de mayo de 2026
- Letra B - Martes 5 de mayo de 2026
- Letra C - Miércoles 6 de mayo de 2026
- Letra C - Jueves 7 de mayo de 2026
- Letra D, E, F - Viernes 8 de mayo de 2026
- Letra G - Lunes 11 de mayo de 2026
- Letra G - Martes 12 de mayo de 2026
- Letras H, I, J, K - Miércoles 13 de mayo de 2026
- Letra L - Jueves 14 de mayo de 2026
- Letra M - Viernes 15 de mayo de 2026
- Letra M - Martes 19 de mayo de 2026
- Letras N, Ñ, O - Miércoles 20 de mayo de 2026
- Letras P, Q - Jueves 21 de mayo de 2026
- Letra R - Viernes 22 de mayo de 2026
- Letra R - Lunes 25 de mayo de 2026
- Letra S - Martes 26 de mayo de 2026
- Letras T, U, V - Miércoles 27 de mayo de 2026
- Letras W, X, Y, Z - Jueves 28 de mayo de 2026
Mientras tanto, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales verificadas de la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.
¿Cómo saber si ya me llegó el dinero de la pensión?
El calendario oficial permite a los beneficiarios identificar el día exacto en que recibirán el monto de las pensiones, lo que facilita la planificación de sus gastos y aclara inquietudes sobre la disponibilidad de fondos.
Para quienes buscan información sobre sus depósitos, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, tras descargarla en Google Play Store o App Store. La plataforma digital asegura la protección de los datos y agiliza la consulta.
Además, los usuarios que prefieren una alternativa presencial pueden acudir a los cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar y, tras insertar la tarjeta, consultar su saldo siguiendo las instrucciones del sistema.